Hasan ve Şeyma’yı öldüren sanıkların akli dengelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor istendi

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Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’de, sevgililer Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir’i (18) öldürüp, Kızılırmak Nehri’ne atan tutuklu sanıklar Şefik Ekici (35) ve Sami Aydoğan’ın (32) yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların akli dengelerinin yerinde olup olmadığına dair rapor isteyerek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen 25 Mart’ta, saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi’nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan’dan otomobilden çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma, otomobilden indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir’in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri’ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan’a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında otomobilde Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma’nın otomobilde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ ÇOBAN BULDU

İki şüphelinin sorgularında “Cesetleri Kızılırmak Nehri’ne attık” itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir’in olaydan 3 gün sonra kıyıya vurmuş halde cesedi bulundu. Demir’in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kayıp olan Hasan Aydoğan’ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri’nde bulundu. Sudan çıkarılan Aydoğan’ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydoğan’ın cenazesi Dedeli köyünde toprağa verildi.

​AKLİ DENGELERİNİN YERİNDE OLUP OLMADIĞINA DAİR RAPOR İSTENDİ

Tutuklanan sanıklar Şefik Ekici ve Sami Aydoğan hakkında ise 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sami Aydoğan Van’dan, Şefik Ekici ise Batman’dan SEGBİS yöntemi ile katıldı.

Mahkemede, hayatını kaybeden Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir’in yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada sözleri sorulan sanıklar önceki duruşmada olduğu gibi suçu birbirlerinin üzerine attı. Mahkeme heyeti, sanıkların akli dengelerinin yerinde olup olmadığını gösteren rapor için en yakın Adli Tıp Kurumu’na yazı gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 7 Şubat’a erteledi.

AİLENİN AVUKATI BELEDİYEYİ DE SUÇLADI

Mahkeme sonrası Aydoğan ailesinin avukatı Mehmet Ali Alan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Belediyenin mezarlığında 4 kişi mazot çalmış. Mazot çalındıktan sonra belediye savcılığa ihbarda bulunmak zorundaydı. Bunu yapmadılar. Belediye 16.03.2022 tarihinde bu durumu savcılığa bildirseydi belki bu suç işlenmeyecekti. Çünkü mazot çalan sanıklar ya tutuklanacak ya da açığa alınacaklardı. Belediyenin kusuru var. Bizler de gerekli yerlere suç duyurusunda bulunacağız” dedi. (DHA)

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