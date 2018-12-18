Millî Mücadele’de ilk kurşun 19 Aralık 1918 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde atılmıştır. Yani Selanikli gazeteci Hasan Tahsin’in (Osman Nevres) 15 Mayıs 1919’da Yunanlılara sıktığı kurşundan tam 147 gün önce Dörtyol’da Mehmet Çavuş (Kara) tarafından sıkılmıştır.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali Türk stratejisi açısından daha önemli olduğundan Hasan Tahsin ismi öne çıkarılmış ve İlk Kurşun’un İzmir’de atıldığı tezi yaygınlık kazanmıştır. İşin doğrusu Millî Mücadele’de İlk Kurşun bundan tam 100 yıl önce Hatay Dörtyol’da Mehmet Çavuş (Kara) ve arkadaşları tarafından atılmıştır.

Milli Mücadele’de ilk kurşun 19 Aralık 1918 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinin Karakese köyünde atıldı. Kurşunu atan kahraman Özerli mahallesinden Ömer Hoca’nın oğlu Mehmet ve arkadaşlarıdır. Arkadaşları Papanoğlu Mustafa, kardeşi Ömer Hoca oğlu Ahmet, Hıdıroğlu İbrahim, Kel Zeynel, Kötübekiroğlu Ali’nin isimleri belirlenmiştir.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra Fransız ve İngilizler Çukurova’yı istila etmek için harekete geçerler. Gerekçeleri “stratejik” noktalara el koyabilmek yetkisidir. Fransız askerlerin yanında Lübnan’dan toplayıp getirdikleri milis Ermeni çeteleri bulunmaktadır. 1909 Olayları’nın korkunç günleri henüz bölge halkının zihinlerinde çok canlı bir şekilde yaşamaktadır. Ermeni Murahhası Muşeg çetelerinin yaptıklarını Dörtyol halkı unutmamıştı. Ermeniler ise, 1909’da yapmaya çalışıp yapamadıklarını şimdi Fransızların desteği ile yapabileceklerine inanmaktaydı.

11 Aralık 1918 tarihinde 400 Ermeni milisi ile birlikte bir Fransız taburu Dörtyol’a girdi. 19 Aralık 1918 tarihinde Ermenilerin yaptığı hakaretlere dayanamayan Ömer Hoca’nın oğlu Mehmet Çavuş, Ermenilerle kavgaya tutuşur ve bunlardan ikisini öldürür. Dörtyol’a bağlı Karakese (Karakise) köyüne giderek burada savunma tertibatı alan Mehmet Çavuş ve arkadaşları, Ermeni ve Fransız askerlerinden oluşan birliğe karşı direnir. Sonunda Ermeni ve Fransızlar 15 kadar kayıp vererek çekilmek zorunda kalırlar (Kadir Aslan, Milli Mücadele’de Dörtyol, Hatay 1991).

İşte Milli Mücadele tarihimizin ilk şanlı direnişi bu 19 Aralık 1918 Dörtyol direnişidir. Bugün bu şanlı direnişin 100. Yıl dönümüdür. Bugün bütün Dörtyol halkının önünden gururla geçtikleri “İlk Kurşun Anıtı” bu şanlı direnişin anısına dikilmiştir.

Kahramanımız Ömer Hoca’nın oğlu Mehmet Çavuş, Özerli köyündendir ve Soyadı Kanunu’ndan sonra “Kara” soyadını almıştır. Bu asil insan yapmış olduğu kahramanlığı para ve makam için piyasaya çıkarmamış ve ömrünün sonuna kadar yöresinde sade bir insan olarak yaşama erdemini göstermiştir. Cumhuriyetten sonra kendisine Dörtyol’dan bir çiftlik verilmek istenmiş fakat ihtiyacı olmadığını söyleyerek kabul etmemiştir.

Milli Mücadele’de İlk Kurşun’u atan Dörtyol’un Özerli Mahallesinden Ömer Hoca’nın oğlu Mehmet Çavuş’u, Kardeşi Ahmet’i, bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyor ve bütün Dörtyol’lu hemşehrilerimin bu millî gününü Sayın Belediye Başkanı Yaşar Toksoy’un şahsında kutluyorum. Milli Mücadele boyunca elinden silâhını hiç bırakmayan Dörtyol’un kahramanı çete reisi Hasan Paşa’yı ve onlara yürek veren, destek veren Mustafa Kemal Paşa’yı minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.