Hes Kablo Kayserispor’un başarılı oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Acar, “Rakiplerimiz yendiğimiz sürece ve büyük takımlardan alacağımız puanlarla ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Aramızda çok fazla puan farkı yok. En son da Yeni Malatayspor’u yendik. İnşallah Kayserispor ligde kalacak. Fenerbahçe karşısında alınacak bir galibiyet önümüzü daha iyi görmemize neden olacak” dedi.

“FUTBOL DERİNDEN ETKİLENDİ”

Koronavirüs nedeniyle futboldan uzak kaldıklarını söyleyen Acar, “Koronavirüs futbolcuları derinden etkiledi. Futbolcular takım antrenmanına alışık. Kardeşimle birlikte antrenmanlarımıza devam ediyoruz ama takım çalışması gibi olmuyor. Evde bisiklet sürme ve dışarıda koşma takım antrenmanı gibi değil. Takımla çalışma yapmak gerekiyor. Umarım kısa sürede düzelir ve takım olarak çalışmalara başlarız” diye konuştu.

“FUTBOLCULAR HER ZAMAN OYNAMAK İSTER”

Futbolcuların her zaman sahada olmak isteyeceğini dile getiren Acar, “Bizim açımızdan çok zor bir sezon geçti. Ligin alt tarafı da üst tarafı da çok karışık. Psikolojik anlamda da sıkıntılı dönemlerden geçtik. 2 aylık bir aradan sonra tekrar başlayıp 8 haftalık maçı oynayıp tekrardan ara vermek ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Futbolcu her zaman oynamak ister. Böyle yatmak istemez. Bunun sağlık, ev ve sakatlık tarafı var. Bunu en iyi yöneticiler bilir” şeklinde konuştu.