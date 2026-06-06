Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğini resmiyete döktü. "Konuşanlar" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı isim, Duygu Karabaş ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreni Türkiye’de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti.

Nikahı New York Başkonsolosu Kıydı

Magazin dünyasına bomba gibi düşen bu gizli nikahın detayları netleşmeye başladı. Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş çiftinin nikah akdini New York Başkonsolosu gerçekleştirdi. Sadece çok yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu gelişme, ünlü komedyenin hayranları tarafından büyük bir şaşkınlık ve tebrik yağmuruyla karşılandı.