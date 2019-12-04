Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur 1’inci maçında İstanbulspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli kaleci Harun Tekin, açıklamalarda bulundu.

Bu sene iki kulvarda da kupa kaldırmak istediklerini belirten Harun, bugünkü maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, ‘’Bizim için önemliydi oynamayan oyuncular için eksikleri gidermek ve forma şansı bulmak. Avantajlı bir skor yakaladığımız için teşekkür ederim arkadaşlarıma. İlk ayakta böyle bir galibiyet aldığımız için takımı tebrik ediyorum’’ dedi.

‘’BU KARŞILAŞMA OYNAMAYAN OYUNCULAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’’

Uzun süredir kalede görev almadığını söyleyen Harun, ‘’Bu karşılaşma oynamayan oyuncular için çok önemli. Daha önce oynayamadım rahatsızlıktan dolayı. Altay ile güzel bir rekabet var. Bu da bizim kalemize yansıyacak. Ben de formayı özledim’’ diye konuştu.