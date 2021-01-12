Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde, Harşit Çayı’nda kuraklık nedeniyle suyun azalması ile daha önce çay yatağına atılan çöpler, gün yüzüne çıktı. Bölge sakinleri çayı kirletenleri duyarlı olmaya davet etti, yetkililerden çöplerin temizlenmesini talep etti.

Gümüşhane’nin Vauk Dağı’ndan doğarak Giresun’un Tirebolu ilçesinden Karadeniz’e dökülen Harşit Çayı’nda kirlilik yaşanıyor. Torul’un Merkez Mahallesi’nde bulunan eski Torul Baraj Gölü’nde, kış mevsiminin kurak geçmesi Harşit Çayı’nın su seviyesinin düşmesine neden oldu. Azalan su seviyesi nedeniyle çaya atılan çöpler ortaya çıktı. Çöplerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte oluşan çirkin görüntü de vatandaşları rahatsız ediyor.

Çaya atılan çöplerin birikerek Torul Baraj Gölü’nde ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, kirliliğin giderilmesini istedi. Bölgede su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde balık da tutulduğunu belirten bölge sakinleri, bu çöplerle birlikte çay içerisindeki balıkların ve diğer canlıların da zarar gördüğünü söyledi.

‘VATANDAŞLARIN BU KONUDA BİLİNÇLENMESİ GEREKİYOR’

Torul Baraj gölündeki kirliliğin kolay çözülecek bir durum olmadığını söyleyen Sezgin Aydın, çöplerin yetkililer tarafından sürekli temizlenmesi gerektiğini söyledi. Aydın, “Bu kolay çözülecek bir sorun değil, bu çöpler her yerden geliyor. Gümüşhane’den geliyor, çevre köylerden geliyor, bütün atıklar dereye atılıyor. Rüzgarla bile taşınıyor. Bunun çözümü sürekli temizlenmesi, nereden geliyor diye bakıp kaynağını çözmeye çalışırsan iş uzar. Vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor, bu dereler ileride bize çok lazım olacak ki şu anda bile ihtiyaç duymaya başladık. Lütfen daha duyarlı olsunlar” dedi.

‘SUYA İHTİYACIMIZ VARKEN ŞU YAPILANA BAKIN’

Vadi üzerinde bulunan köylerde yaşayan vatandaşların çöplerini Harşit Çayı’na attıklarını söyleyen Talip Okurer, “Bölgede yaşayan vatandaşlar çöplerini Harşit üzerine atıyorlar, sonrasında da böyle çirkin görüntüler oluşuyor. Vatandaşlarımızın bilinçli, duyarlı olması lazım, bu çöplerin yeri dereler değil. İklim de değişiyor. Dünya’da su sıkıntısı başladı, bizim suya ihtiyacımız var, bir de şu yapılana bakın” ifadesini kullandı.

Vatandaşların neden su kaynaklarına çöp attıklarını anlayamadığını söyleyen Fatma Karakaş da, “Vatandaşların duyarsızlığından oluyor tüm bunlar. Bir sürü çöp kovası, konteyneri var, neden dereye çöp atıyorlar anlamıyorum. Sular azalınca da atıklar ortaya çıkıyor. Yetkililerin bu olayla ilgilenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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