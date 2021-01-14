Harran Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Harran Üniversitesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde açılması öngörülen lisansüstü programlarına sınavla öğrenci alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilan metninde, “2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Döneminde Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde açılması öngörülen Yurtiçi ve Yurtdışı Lisansüstü Öğrenci kontenjanlarına ilişkin ilan duyurusu www.harran.edu.tr adresinde ilan edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız