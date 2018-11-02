Harf Devriminin 90’ıncı yılı, Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü töreni ile Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde kutlandı.

Harf Devriminin 90. Yılı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde kutlandı. Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan Emir Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliği ile yaşatmak düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak adına her yıl 1 Kasım’ın Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü olarak verilmesinin kararlaştırıldığı güne, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Özdemir’in ailesi katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptığı konuşmada, Dil Derneğinin etkinliklerine ev sahipliği yapmanın bir onur olduğunu belirterek, “Çankaya Belediyesi çağdaş yaşamı destekleyen, demokrasiyi benimseyen, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda giden herkesin yanında bir belediyedir” dedi.

Dili olmayan bir toplumun özgür olamayacağını vurgulayan Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk’ün Dil Devrimi yapmasının en önemli nedeninin bu olduğunu belirtti. Emin Özdemir isminin çok değerli olduğunu dile getiren Taşdelen, “Dil Devriminin yılmaz savunucusu, Emin Özdemir adına gerçekleştirilen geceye ev sahipliği yapmaktan ve her sene yapacak olmaktan onur duyuyorum” dedi.

Zeynep Karababa ve Ali Ekber Ergün’ün müzik dinletisi ile devam eden gecede Emin Özdemir Ödülü, Dr. Sedat Karagül’ün oldu. Karagül, “Basamaklı Öğretim Programının Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi” başlıklı doktora tezi ile ödüle layık görüldü.