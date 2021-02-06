Harekete Geç Projesi ile 3 ayda 314 kilo verdiler

İZMİR (DHA)- İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, çalışanlarını sağlıklı yaşama davet etmek için ’Harekete Geç’ projesi başlattı. Hastane personeli 168 kişi projeyle3 ayda toplamda 314 kilo verdi.

Fonksiyonel Tıp Diyetisyenleri yönetiminde başlatılan çalışmada 1223 çalışanın tek, tek vücut analizleri yapılarak kas, yağ, metabolizma yaşı, ödem gibi değerleri incelendi. Beden kitle indeksi optimal değerlerin üzerinde olan 168 sağlık çalışanı 3 ay boyunca yakından takip edildi. Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan sağlıklı yaşam programlarını uygulayan çalışanlar, beslenme, uyku ve hareket düzenini değiştirdi. Bu sayede 3 ayda toplam 314 kilo verildi.

HEDEF YILDA 950 KİLO

Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İrem Tuğçe Korkut “Önce hastanemizdeki yemekleri sağlıklı içeriklerle değiştirdik. Çorbalarda karabuğday unu kullanmaya başladık. Şeker yerine tamamen bitkisel içerikli steviayı tercih ettik. Sebze yemekleri ile salata ve meyveyi her öğüne ekledik” dedi.

Proje ile ilgili bilgi veren Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Sedef Tamcı ise “Harekete Geç projesi ile tüm çalışanlarımızı sağlıklı yaşama davet ettik. Önce vücut analizlerini yaptık ve çıkan sonuçlara göre optimal değerlerin dışında kalan çalışanlarımıza özel bir program hazırladık. Kişiye özel bu program sayesinde çalışanlarımız, daha çok hareket ederek daha sağlıklı beslendi. Onlara motivasyon videoları gönderdik. Aylık kontrollerle projemize devam ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde alınan fazla kilolar verilmiş oldu. Hedefimiz yılın sonunda 950 kiloya ulaşmak” dedi.

“ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

Sağlıklı beslenme ile 3 ayda 18 kilo veren Güvenlik Görevlisi Nurullah Kazgöl, uygulanan program sayesinde yaşam kalitesinin yükseldiğini söyledi. Kilo vermede doğru beslenme ve haraketli yaşamın önemine dikkat çeken Kazgöl, “Hastanemizin bizim sağlığımızı düşünmesi beni çok mutlu etti. Yıllardır uğraştığım halde bir türlü kilo veremiyordum. Çok çabuk yoruluyor, sabahları zor uyanıyordum. Bu süreçte merdiven kullandım, yürüyüş yaptım, diyetisyenlerin uyguladığı programa göre beslendim. Verdiğim kilolardan sonra kendimi sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da çok iyi hissediyorum” dedi.

“MOTİVASYON ÖNEMLİ”

3 ayda 11 kilo veren Yardımcı Personel Semanur Tokgöz ise “Kendimi eskisine göre çok daha enerjik hissediyorum. Kronik olarak yaşadığım yorgunluk ve sürekli uyku halim artık yok. Bu süreçte motivasyonu yüksek tutmak çok önemli. Diyetisyenlerimiz sadece beslenme konusunda değil moral olarak da bizlere çok destek oldu. Sağlıklı yaşama destek amaçlı bu projeyi hayata geçirdikleri için hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum ve herkesi harekete geçmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Projeye katılan tüm çalışanlara bağışıklıklarını güçlendirmek için C ve D vitamini hediye edildi.

FOTOĞRAFLI