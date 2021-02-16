Hareket edemeyen Japon balığına özel can yeleği

İngiltere, (DHA) – Yüzme kesesindeki sorun nedeniyle hareket edemeyen Japon balığı, özel olarak tasarlanan can yeleğiyle yeniden yüzmeye başladı.

İngiltere’de bir kadın, akvaryumunun dibinde hareketsiz ve ters duran Japon balığını görünce, veteriner Stacey O’Shea’dan yardım istedi. Balığı muayene eden veteriner O’Shea tedavisi mümkün olmayan yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık için can yeleği tasarladı. Klima filtrelerinde kullanılan bir malzemeden yapılan can yeleği sayesinde Japon balığı yeniden yüzmeye başladı.