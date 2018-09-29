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Son yılların en gözde sektörü inşaatçılıkta işler artık tam anlamıyla dibe doğru sürükleniyor. Bir yandan düşen talep diğer yanda sürekli artan maliyetler sektörü gelecek aylarda tamamen durduracak gibi. Tam anlamıyla harç bitti, inşaat paydos denilecek durum yaşanıyor.

Maliyetlere bakalım: İnşaat maliyet endeksi geçen Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre enflasyonun da üzerinde yüzde 27 oranında yükselmiş.

Aynı dönemde inşaat malzeme endeksinde yüzde 32,07, işçilik endeksinde yüzde 16,39 artış yaşanmış. Bina dışı yapıların inşaatındaki maliyet endeksindeki artış yüzde 37’yi geçmiş.

Bu artışlara bakılırsa konutların sadece maliyeti ortalama yüzde 30’luk artış gösteriyor. Kar payını da eklerseniz bu dönemde yapılan bir konutu fiyatı yarı yarıya artmış olacak. Şu anda kimilerine göre cazip sayılan şartlarla indirimli olarak sürdürülen kampanyalara ilginin azlığı ve geçen Ağustos ayındaki konut satışlarının yüzde 12.5 oranında düşmesi, önemli tutarda fiyat indirimlerine rağmen mevcutlarına alıcı bulunamadığı sektörde bu maliyet artışları de eklenince işler içinden çıkılmaz hale geleceği kesin.

Sektörde işlerin kötü gittiğini gösteren diğer bir konu da çimento üretimi. Gelen bilgilere göre, inşaat sektöründe yaşanan durgunlukla çimento üretimi yarı yarıya düşmüş. Satılmayan çimentonun bir milyar doları civarında olduğu hesaplanıyor. Çözüm üretimin durdurulması ve ihracatta ağırlık verilmesi.

İş makine satışları da durdu

İnşaat sektörünün vurduğu diğer önemli bir sektörde iş makineleri. Sektörde yaşanan ve yaşanacağı tahmin edilen derin krizler karşılığında çok sayıda iş makinesinin “kelepir 1fiyatlarla satışa çıkarıldığı ifade ediliyor.

İş makineleri satışlarında geçen yıl başlayan yüzde 3’luk daralmanın bu yıl daha da artacağı yapılan tahminler arasında. Yakında iş makinelerinin da satışına da vergi indirimleri getirilmesi talepleri duymaya başlarız.

Sonuçta gayrimenkulde yaşanan dar boğazın olumsuz etkileri sadece satışlarda değil, ana girdilerini oluşturan sektörleri de vuruyor. Bir konutun içinde en az 120 sektörün ürününün kullanıldığı düşünülürse yaşanacak krizler zincirleme gidecek gibi.

ENFLASYONA DİKKAT

Önümüzdeki haftanın en önemli ekonomik verisi enflasyon olacak. Merkez bankası faiz artırımı, yapılan elektrik ve doğal gaz zamlarına ek olara fiyatları dolarda 6.2, avroda 7.3 olarak ayarlandığı bir dönemde Eylül ayı enflasyonun düşük çıkmasını beklemek hayal olur. Ayrıca eğitim öğretim giderleri ve kış hazırlıkları da işin cabası. Tahminen yüzde 3’leri aşabilir.

Bu arada Almanya ile buzların erimesi ile ABD ile kapalı kapılar ardında rahip krizine yönelik sürdürülen görüşmelerdeki ilerlemeler döviz kurlarına olumlu yansıyabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis açış konuşması da haftaya damga vuracak gelişmelerden biri olacak. Yine de beklenmedik gelişmelere karşı da hazırlıklı olmada fayda var. Burası Türkiye, her an her şey olabilir.