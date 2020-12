Hank Moody’nin Harikalar Diyarı!

Ahlak kuralları diye nitelendirilmiş fakat her zamanda yeterli olamayan ve bazen ise ayağı pek yere basmayan kalıplar silsilesine kılıç çekerek doğmuş bir adamın yaşamı aslında Californication. Baş karakteri Hank Moody’nin enteresan öyküsü.



Yazar Moody’nin olmadık yerlerde neredeyse bir kitabın karanlığından ışıklar saçarak çıkan kelimeleri diziyi bezemiş. Terbiyesiz çocuk Hank Moody yine de öyle bir karakter ki; kimi zaman karın ağrıtacak düzeyde sizi güldürürken, kimi zaman çaresizlerine sizleri de ortak edip çıkar yol aratabilir.

Californication kısa bölümleri, keskin ve tatlı müzikleri, sürükleyici senaryosu ile kaçırıldığı her güne ayrı bir pişmanlık sığdıracak kalitede. Netflix’in gözbebeği olan yapıt 7 sezon sürdü. Ayrıca finalde de kabak tadı vermeden!

Her sezonunda ayrı güzel hikayeler bir o kadar güzel anlatımla takdir yangınını her dain hak ediyor. Californication izleyin.

Fakat yapılanları evinizde denemeyin!