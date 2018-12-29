Süper zenginler artık sadece paralarını özel jetlere, yatlara ve otellere değil aynı zamanda ikinci bir vatandaşlık için de harcıyor.

Hatta öyle ki Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zengin kişilerin başka bir ülke vatandaşı olmak için 23 milyon dolar kadar para harcadığı ortaya koyuldu.

Bu anlamda CS Global Partners’ın yayınladığı İkinci Vatandaşlık 2017’de, araştırmaya katılanların yüzde 89’unun ikinci bir pasaport sahibi olmak istediği ifade edilirken, yüzde 34’ünden fazlasının ise ikinci bir vatandaşlığa yatırım yapmak istedikleri belirtildi.Raporda kişilerin yüzde 80’inin bu sebeple yıllık maaşlarının yüzde 5’ini bağışlamaya hazır olacağı da vurgulandı.

Dünyada vatandaşlık satın alınması için yetki veren çok az ülke var. Neyse ki bazı ülkelerde yatırım yoluyla ikinci bir pasaport ya da vatandaşlık almanın önü açılmış durumda. Business Insider’da yer alan haberde yatırım yoluyla vatandaşlık veya ikamet sunan ülkelerin bir listesi yayınlandı.

Peki hangi ülkede, ne kadar yatırımla ikinci bir vatandaşlık alınıyor?

Birleşik Krallık -2,57 milyon dolar

Yeni Zelanda- 1,98 milyon dolar

Güney Kıbrıs -1,74 milyon dolar

Avustralya -1,08 milyon dolar

Malta -1 milyon dolar

Kanada -612bin dolar

Bulgaristan -594 bin dolar

İspanya -580 bin dolar

ABD – En az 500 bin dolar

Montenegro – 407 bin dolar

Portekiz – 407 bin dolar

Yunanistan – 290 bin dolar

Türkiye – Birkaç ay öncesine kadar 1 milyon dolar yatırım yapan yabancılar Türk vatandaşı olabiliyordu. Ancak Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre bu rakam 250 bin dolara çekilmiş, hatta bu uygulamada gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacağı duyurulmuştu.

Moldova -170 bin dolar

Dominik Cumhuriyeti – 100 bin dolar

Litvanya -75 bin dolar

Tayland – 16 bin dolar