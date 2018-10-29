Hangi program öncelikli?

Ekonomide ortalık, plânlardan, programlardan geçilmiyor. Yeni ekonomik Program (YEP) ve bütçe metinlerinden sonra “2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” (CYP) yayınlandı. Eski zamanların Hükümet programını andıran metin bir anlamda Cumhurbaşkanın ekonomide yapacağı icraatlarını anlatıyor.

CYP’yi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı hazırlamış, yani ortak bir çalışma Bu gibi benzeri plân, program belgeleri giderek daha da çoğalacak gibi. Örneğin, yeni düzende Cumhurbaşkanlığı’nda Ekonomi Politikaları Kurulu oluşturuldu. Ne yapacaklarını tam bilmiyoruz ama bu Kurul da çalışmalarını yansıtmak için yakında bir plân, program, analiz, değerlendirme gibi bir belge açıklar, kafalar tam karışır.

Aralarında fark var mı? Çoğu bölüm kes yapıştır veya cümlelerle oynayarak benzeri başlık, bölüm ve ifadeleri içerse de, YEP üç yıllık, daha çok makro ekonomik hedefleri içeriyor. Bütçe; malûm, gelir, gider işleri, CYP de daha çok yapısal eylemleri anlatıyor ama özünde hepsi aynı; ekonominin geleceğine ümitle bakılıyor.

Bu kadar sayfalı bol rakamlı bir o kadar da “çak, çekli” biten cümlelere dolu, bol tablolu, grafikli yüzlerce sayfalı metinlere gerek var mı? Madem yeni bir şey yapılacak, doldur hepsini bütçe metnin içine, sade, anlaşılır bir belge ortaya çıksın.

Ama sorun şu: bu durumda hangisi ana metin? İşler hangi metne bağlı olarak yürütülecek? Hangisini esas alacağız, hangisini izleyip “bakın bu doğru gidiyor, hedefleri tutuyor” diyeceğiz. Dahası hangisini sorgulayacağız, yönetim hangisini savunacak? Yoksa ayrı ayrı, “YEP’e, göre, CYP’ye göre”, bütçeye göre” mi diyeceğiz?

Ekonomi yönetiminde hep çok başlılıktan yakınıyorduk, bu bitti ama yerine çok başlıklı plân ve programlar dönem geçti.

Artık bir gelişme olduğunda açıp hepsine teker teker bakacağız. Yakında kurumlar arasında “benim programıma, plânıma göre işler yapılacak” diye çekişmeler de başlarsa hiç şaşırmayalım.

Arşivler, yönetimlerin amacına, hedefine, vaatlerine çok az ulaşmış, birbirinin aynısı cümlelerle yazılmış ve sadece rakamları ve tarihleri değişmiş sayısız metinlerle dolu. Bugün için yapılacaklar belli.

Vatandaşın bir gözü cebinde bir gözü döviz kurlarında, az lâf çok gelir istiyor.

ARAP SAVCI NE BİLİYOR?

Kaşıkçı cinayetinde S. Arabistan Başsavcısı İstanbul’da görüşmeler yapıyor. Büyük bir ihtimal, Konsolosluk binasında yani cinayet mahallinde incelemelerde yapacaktır. Belki

Kaşıkçı’nın cesedin yerini de biliyordur. Ne de olsa, 18 zanlı kendi ülkesinde gözaltında. Onları sorgulamıştır.

Bu sorgulamalara göre, en azından cinayet emrini vereni, azmettireni de bilmesi gerekir. Bu tür bilgileri bizim yetkililerle paylaşır mı? Eğer paylaşmayacaksa ne sonuç alacak İstanbul gezisinden?

Yoksa Suudi yönetimini aklamak için köşe kapmaca oyunu oynayarak Türkler ne biliyor ne bilmiyor, ne tür deliller var sorularına mı cevap arayacak? Bizim savcılar da büyük bir ihtimalle bir şey anlatmayıp, “biz sizi ararız” deyip Arap Savcıyı eli boş gönderecekler. Dünyanın gözü bizdeyken neden bilgileri Araplara verelim ki?