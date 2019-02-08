Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, CHP’nin illerde açıkladığı 51 belediye başkan adayından sadece 2’sinin, ilçelerde açıkladığı 785 adaydan sadece 39’unun, İYİ Parti’de toplam 122 adaydan sadece 4’ünün kadın olduğunu belirterek, “Pozitif ayrımcılık yine sözde kaldı” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman, Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin kadın adaylarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Kadın adayların sayısının artması konusunda başlangıçta çok umutlu olduğunu belirten Dalaman, “Karar alma mekanizmalarında kadınların ağırlığı artmıştı. Fakat Genel Başkanı kadın olan İyi Parti’nin 29 ilde açıkladığı belediye başkan adayları arasında kadın aday bulunmuyor. Açıklanan 93 ilçe belediye başkan adayı içinde de sadece 4 kadın aday bulunuyor. Toplamda İyi Parti’nin 122 belediye başkanı adayından dördü kadın, 118’i erkek. Meral Akşener, ağırlığını ve farkını ortaya koyup daha fazla kadın adayı desteklemeliydi” şeklinde açıklamada bulundu.

“KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI TALİHSİZ”

Zeynep Banu Dalaman, sosyal demokrat partiler CHP ve DSP için de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu iki partinin İstanbul il başkanlarının kadın olması, çok önemli bir kazanım. Üstüne üstlük CHP’nin yüzde 33 kadın kotası var. Buna rağmen, CHP’nin 51 ilde açıkladığı belediye başkan adaylarının sadece ikisi kadın. İlçelerde ise 785 belediye başkan adayı içinde kadınların sayısı sadece 39. İstanbul’un 39 ilçesinde sadece 1 kadın aday var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kadınlar erkek aday öneriyor” açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bu CHP’nin içinde olduğu ataerkil zihniyetin, sosyal demokrat ilkelerden ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Kadınlar zaten siyasetin içinde erkekler ile yarışmaktan çekinirken, adaylık kavgaları içinde hırpalanma endişesi yaşarlarken gelen bu açıklama, endişelerinde haklı olduklarını gösteriyor. İstendiği kadar kota konsun, pozitif ayrımcılıktan bahsedilsin bunu uygulatacak mekanizmaları kurulmadığı sürece sistemin erkek egemen yapısı değişmez. DSP ise henüz adaylarını açıklamadı, umuyorum sosyal demokrat bir parti olarak kadın adayları dikkate alırlar.”

HDP’nin eşbaşkanlık sisteminin birçok kadının seçilebilecek yerlerden aday olmasını sağladığını belirten Zeynep Banu Dalaman, “Ancak HDP’nin her il ve her ilçeden aday çıkarmaması bu oranı düşürdü” dedi.

AK PARTİ’NİN KADIN ADAY ORANI YÜZDE 2,1

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Zeynep Banu Dalaman AK Parti’de ise kadın aday oranının yüzde 2,1 olduğu bilgisini verdi.