Hande Çinkitaş cinayeti; Baba 20 yıl sonra hakim karşısına çıkacak-1

Kadıköy’de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın öldürülmesine ilişkin haklarında “Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesinde basın açıklaması yapan öz anne Handan Yılmazer, çok yoğun duygular içerisinde olduğunu belirterek “20 yıldır ben bu anı bekliyordum, çok şükür Allah’ıma. Yüce adaletine. Bu anı da bana gösterdi inşallah. Bugün de en ağır cezayı almalarını istiyorum, kızımın kanı yerde kalmasın. Benim kızım artık öncü oldu, inşallah diğer çocukların da faili meçhulleri bulunur. En ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Yılmazer konuşurken kalbini göstererek, “Bir anne nasıl hissedebilir ki, duygularımı nasıl size ifade edebilirim. Anca burayı keseceksiniz burada bütün her şey var. Bütün duygular var, kızım her şeydi benim. 11 yaşındaki bir çocuğu çocuk olarak bıraktılar. Geleceğini elinden aldılar, gençliğini elinden aldılar. Her şeyini hayatını çaldılar. Benden kopardılar yavrumu. Bu kim olursa olsun, ister öz baba ister başkası. Bunu yapanlar en ağır cezayı çekmeli. Ben 20 yıldır hep bu anı bekledim” ifadelerini kullandı.

Bugün ilk defa sanıkları göreceğini de vurgulayan Yılmazer, şöyle devam etti: “Öyle bir baba yok, benim kitabımda yok. Kızımın kitabında da yok. Çok öfkelendim, onların adını anmak istemiyorum.”

Handan Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey ise “Bugün yaklaşık 10’un üzerinde tanık ifadesine başvurulacak. Sanıklar Nezih ve Şenhaz Çinkitaş dışında. Sanıkların tutukluluk hali devam etmek kaydıyla bir sonraki duruşmaya ertelenecektir. Beyanlarımızın ve delillerimizin tamamını daha önceden mahkemeye sunmuştuk. 20 yıldan beri toplanan delillere ek olarak, Cinayet Büro Amirliği’nin yurt dışından getirttiği özel bir kit üzerinde cinayette kullanılan bıçağın keskin yüzeyinde majör yoğunlukta bir DNA örneği tespit edildi. O örneğin de baba Nezih Çinkitaş’a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun dışındaki bütün delillerin tamamı sanıkların aleyhine” şeklinde konuştu.

20 yıl önce faili meçhul bir cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Tuğaltay da aileye destek olmak için adliyeye geldi. Kızının ölümüne ilişkin hala soruşturmanın yürütüldüğünü belirten anne Tuğaltay, “Önce Çağla katledildi. Sonra Hande katledildi. Biz 20 yıldır Handan hanımla beraberiz. Şimdi destek için geldim. Hande bir umut, bir ışık oldu ben ve benim gibi ailelere. İnşallah sıranın bir gün bize de geleceğini tahmin ediyorum. O umutla bekliyorum” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Kadıköy’de 4 Ocak 2001’de Hande Çinkitaş’ın öldürüldüğü anlatıldı. İddianamede Çinkitaş’ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında “Canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş’ın parmak izine rastlanmadığı ancak 19 yıl sonra bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profilinin tespit edildiği belirtiliyor.

