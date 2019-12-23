Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor ile zorlu ve mücadeleli geçen maçta, 2-1’lik avantajı koruyamayan ve 90+6’da gelen Yatabare’nin müthiş röveşata golüne engel olamayınca 2-2’ye razı olan Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynadık. Geri düşmemize rağmen, oyunu bırakmadık, golleri de bulduk öne geçtik ama son anda konsantrasyon eksikliğinden golü yedik. Sivasspor’u tebrik ediyorum” dedi.

Hamzaoğlu, ” Hem ligin lideri hem iyi organize olan hem de iyi oynayan, futbolun doğrularını elindeki oyuncularla beraber oynaması gereken en iyi oyunu oynayan bir takıma karşı oynadık. Etkili bir takımdı. Hafta arasında rakibin yapacağı hızlı hücumlara önlem almamız gerekiyordu. Çabuk oyuncuları vardı ve çok süratli hücuma çıkıyorlardı. Hem bu önlemi alırken hem de aynı şekilde onlara karşılık vermek durumundaydık. Öyle bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı, iyi bir oyun oynadık. İyi oynadığımız dönemlerde golü yedik ancak geri düşmemize rağmen oyunu bırakmadık” ifadelerini kullandı.

Düşündükleri taktiklerin ikinci yarı verimli olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, “İkinci yarı Mats Seuntjents’in yerine Ayite’yi alıp daha süratli şekilde, diplinglerle defans arkasını zorlayabiliriz diye düşündük ve bunlar etkili de oldu. Golleri bulduk, öne geçtik. Son dakikaya kadar da skoru koruduk, oynanması gerektiği gibi oynadık. Belki biraz daha ileriye taşıyabilirdik oyunu fakat oyunun bu şekilde gelişmesi çok normal, bir anlık konsantrasyon eksikliğinden de gol yedik. Ama futbol böyle bir şey, bizde Konya‘da atmıştık aynı golü, dolayısıyla Sivasspor’u tebrik ediyorum. Oyunu bırakmadılar, sonuna kadar mücadele ettiler. Senelerden beri doğruları yaptıkları için bugün bu noktadalar. Bulundukları yer kesinlikle tesadüf değil. Onlara da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Oyuncularımı da kutluyorum. Soyunma odasına girdiğimde ‘Sakın üzülmeyin, kazanmış kadar sevinebilirsiniz’ dedim. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler, her şeylerini ortaya koydular. Bizim için bu yeterli” diye konuştu.

Hamzaoğlu, Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik sorunlara da dikkati çekerek şu iddialarda bulundu:

“İyi durumda olduğumuzu kimse söyleyemez. Göz göre göre bu duruma geldiğimizi herkes biliyor. Biz zamanında dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince bazı şeyleri basın önünde dile getirdik. Ancak maalesef insanlar bir şey yapmaya karar verdilerse, sizin söyledikleriniz çok önem arz etmiyor. Transfer konusunda biz ‘Takımımız iyi, gereksiz yere transfer yapmayalım’ derken ‘Hoca nasıl transfer istemiyor?’ diye eleştirildik. Şampiyon olan takıma bile güvendiğimiz için zamanında çok eleştiri aldık. Ama gelinen nokta ortada. O yüzden birbirimize suç atmaktansa, herkes bence kendine bakmalı. Futbol camiasının içinde zarar veren birçok unsur var. Bu niyette oldukları sürece de düzelme şansımız yok. Ben kendi kapımın önünü temiz tutacağım. Beni görüp birisi daha temizlerse mutlu olurum. Yoksa, bizim hiçbir şeye tek başımıza gücümüz yetmez. Zaten bir araya gelip karar alma şansımız da yok. Futbolda bugün elde edilen gelirlerle kulüpler çok rahat hayatını sürdürebilir. Sorumluluğu olan insanların birinci görevi kulüpleri yaşatmak olmalı. Önce kulüpler yaşamalı”

Hamzaoğlu, hafta içerisinde Beşiktaş maçına iyi bir şekilde hazırlanacaklarını belirtti.