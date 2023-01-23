Hamilelik Öncesi Beslenmeye Dikkat! Nelere Dikkat Edilmeli?

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Anneler hamile olduklarını öğrendiklerinde beslenmelerine özen göstermeye başlıyor ve nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda yoğun bir araştırmaya giriyorlar.

Oysaki sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmek için yalnızca hamilelik döneminde değil, hamilelikten önce de sağlıklı beslenmek gerekiyor.

Yetersiz ya da aşırı beslenmeyin!

İşin sırrı ‘’dengeli beslenme’’. Beslenmenizde dengeyi yakalayamazsanız hem kendi sağlığınızı hem de bebeğinizin sağlığını riske atmış olursunuz. Yapılan çalışmalar, hamilelik öncesi dönemde dengesiz ve aşırı beslenen kadınların preeklampsi ve gestasyonel diyabet riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda fazla kilolu ve obez olan kadınlarda, erken doğum riski, iri bebek, bebekte doğum kusurları ve kalp hastalıkları riskleri de artıyor. Bu nedenle fazla kiloluysanız hamile kalmadan önce optimal vücut ağırlığına ulaşmanız önemli. Eğer bu mümkün değilse de hamilelik süreci kontrollü ağırlık artışıyla tamamlanmalı. Hamilelik öncesi yetersiz beslenme ise düşük doğum ağırlığı ve erken doğumlara neden oluyor, bebekte bodurluk ve enfeksiyonlara karşı yatkınlık artıyor. Aynı zamanda enerji, demir, kalsiyum depoları yetersiz olan annelerin, hamilelik döneminde bebek bu depolardan yaralandığı için, kendi sağlıkları da tehlikeye giriyor.

Neyden ne kadar tüketmelisiniz?

Hamilelik öncesi dönemde ihtiyaçlar yaş, boy, kilo, fiziksel aktivite durumu gibi değişkenlere bağlı olarak değişse de ortalama olarak günlük 3 porsiyon süt ve süt ürünleri, 3-4 porsiyon et/yumurta/kurubaklagil/sert kabuklu yemişler, en az toplam 5 porsiyon sebze ve meyve ve 6-7 porsiyon tam tahıllar tüketilmelidir.

Folik asit desteğine hamilelikte başlarsanız geç kalabilirsiniz.

Nöral tüpler hamileliğin 28. gününde kapanmaktadır bu nedenle folik asit desteğine hamilelik döneminde başlamak yetersiz olabilir. Hekim kontrolüyle, folik asit desteğine hamilelikten en az 3 ay önce başlamalısınız. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, yumurta, avokado, pancar, fındık gibi folik asitten zengin besinleri tüketerek de desteklemelisiniz.

Fetal beyin hasarını önlemek için: iyot

İyot yetersizliği fetal beyin hasarına neden olabilir ve bu da hamileliğin erken dönemlerinde gerçekleşir. Bu nedenle hamilelik öncesi dönemde iyot durumunun değerlendirilmesi ve eksiklik varsa hekim kontrolüyle destek yapılması büyük önem taşır. Eksiklik yoksa ‘’iyotlu tuz’’ kullanımı ve süt, yumurta, çilek, patates gibi iyot içeren besinlerin tüketimi yeterli olabilir.

Doğurganlığı artırmak için bu besinleri tüketin.

Magnezyum, çinko, kolin, inositol, folik asit, omega 3, A vitamini, D vitamini ve B kompleks vitaminleri yumurta kalitesini artırarak doğurganlığı artırır. Ceviz, fındık, kurubaklagiller, yeşil yapraklı sebzeler zengin magnezyum kaynaklarındandır.

Çinko açısından zengin besinler ise kırmızı et, kümes hayvanları, fındık ve süt ürünleridir. Ispanak, karalahana, brüksel lahanası, kuşkonmaz, marul, roka, maydanoz gibi yeşil sebzeler folik asit açısından zengindir. Yumurta, kolin, inositol ve A vitamini bakımından zengindir bu nedenle günde en az 1 tane tercih edilmelidir.