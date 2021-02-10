Hamile kadınlara fuhuş yaptırmışlar

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da polisin 17’si yabancı uyruklu 60 kadını fuhuşa sürükleyen çeteye yönelik ‘pembe maske’ adıyla düzenlendiği ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetenin, 1’i 6 aylık iki hamile kadına zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 26 adrese şafak vakti düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 17’si yabancı uyruklu 60 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin, sokak kısıtlaması olduğu hafta sonu ve akşam saatlerinde sahte izin belgeleriyle dışarıya çıkmaları sağlanan kadınlara, buluşma yerlerinde müşterilerinin tanıması için pembe renkli maske taktırdığı saptandı. ‘İnsan ticareti yapmak’, ‘fuhşa aracılık etmek’, ‘fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından işlem yapılan şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

HAMİLE 2 KADINA FUHUŞ YAPTIRMIŞLAR

Öte yandan, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre; çetenin mağdur ettiği kadınlardan birinin, Ahlak Büro Amirliğine mail göndererek ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ayrıca çete üyelerinin, sahte izin belgesi çıkaramadıkları mağdur kadınları, otomobillerin bagajlarında müşterilerine götürdükleri saptandı. Şüphelilerin, 1’i 6 aylık iki hamile kadına da fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el konulduğu, çıplak fotoğraf ve videoları çekilerek, “Ailenize göndeririz, internette yayarız” diyerek şantaj yapıldığı belirlendi.

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