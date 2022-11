Hami ve Yattara, Trabzonspor taraftarlarıyla birlikte maça çıktı

- Reklam -

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) – Trabzonspor’un efsane futbolcuları Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara, Socios.com-Trabzonspor işbirliği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Live the Dream” etkinliğinde taraftarlarla birlikte futbol maçında forma giydi. Hami Mandıralı, “Trabzonspor forması giymek beni her zaman heyecanlandırıyor. Bugün yapılan organizasyon harikaydı. Küçük bir nostalji oldu” dedi.

Trabzonspor’un iki efsane ismi Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara, Akyazı Stadı’nda taraftarlarla buluştu. Socios.com ile Trabzonspor Kulübü, Türkiye’de bir ilke imza atarak, “Live the Dream” organizasyonu ile taraftarlara gerçek bir maç deneyimi yaşattı. İki efsane isim, $TRA Fan Token sahibi taraftarların 11’e 11 mücadelesinde yer alarak maçın onur konukları oldu. Dünyanın birçok yerinde destekledikleri takımların stadyumlarında taraftarlara gerçek bir futbol maçı deneyimini yaşatan Socios.com, Camp Nou, Wanda Metropolitano, Mestalla, Stadion Maksimir’de gerçekleştirdiği “Live the Dream” organizasyonunu, Türkiye’de ilk kez Trabzonspor Kulübü iş birliği ile hayata geçirdi.

FAN TOKEN SAHİBİ TARAFTARLAR MAÇA ÇIKTI

$TRA Fan Token sahibi taraftarlar, iki efsane isim Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara ile birlikte Akyazı Stadı’nda gerçek hakemler yönetiminde 11’e 11 maç yaptı. Karşılaşma öncesinde statta kendileri için düzenlenen imza törenine katılan taraftarlar sonrasında Trabzonsporlu oyuncuların soyunma odasına geçerek kendileri adına özel olarak hazırlanan formalarını giydi.

AİLELERİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Bordo ve mavi takım olarak özel seremoni eşliğinde sahaya çıkan taraftarları, bu eşsiz deneyimde tribünlerde aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Taraftarların mücadelesiyle geçen karşılaşmayı penaltı atışları sonunda 13-8’lik skorla Mavi takım kazandı.

MAÇ SONUNDA KOLBASTI VE HORON ŞOV

Günün ikinci karşılaşmasında Socios.com ve Trabzonspor Kulübü çalışanları ile basın mensupları karşılaştı. Maçların tamamlanmasının ardından tüm oyuncular sahanın ortasında kolbastı oynadı. Maçın ardından bordo mavili taraftarlar, Hami ve Yattara ile hatıra fotoğrafı çekilirken kupanın etrafında horon oynadı.

MADALYA VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu karşılaşmalar sonunda tüm oyunculara hatıra madalyaları ile en başarılı oyunculara ‘Maçın oyuncusu’ ödülü takdim etti. Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ve İş Birlikleri Müdürü Ünal Gökçe Oskay da Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara’ya özel teşekkür plaketi armağan etti.

OSKAY: TARAFTARLAR İÇİN HARİKA BİR DENEYİM OLDU

Socios.com İş Birlikleri Müdürü Ünal Gökçe Oskay karşılaşma sonunda, “Trabzonspor taraftarları için harika bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Bizim için de çok keyifli ve eğlenceliydi. Bizim sloganımız ‘taraftardan fazlası ol’ şeklindedir. Kullanıcımız olan taraftarlar, bu nedenle bir taraftardan çok daha fazlasına erişme imkanına sahip oluyorlar. Bugün de o özel günlerden birisiydi” dedi.

“HAMİ VE YATTARA’YLA SAHAYA ÇIKTIK”

Trabzonspor forması giyen taraftarlardan Emre Erdem, “Çoğu erkek gibi benim de hayalim stada çıkıp maç oynamaktı. Yıllarca efsanelerimizi izledik. Bugün de hem Hami hem de Yattara ile aynı anda sahada ter akıttık. Türkiye’de bu ilki yaparak bizlerin bu çim sahalara basmamızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“SAHAYA ÇIKARKEN DİZLERİM TİTREDİ”

Duygularını anlatan Hasan Soyyiğit de, “Sahaya çıkarken dizlerim titredi. Socios.com ve Trabzonspor’a bize bu heyecanı yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Bundan sonra maçları izlerken sahadaki arkadaşlara haksızlık etmeden izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“TARAFTARDAN FAZLASI OLMAMIZI SAĞLADILAR”

Taraftarlardan Mustafa Çolakoğlu da, “35 yaşında bu duyguları yaşamak nasip oldu. Sloganları gibi artık bir taraftardan fazlası olduğumuzu hissediyoruz. Bu uygulamayı Trabzonspor’a destek olmak için satın almıştık. Onlar da bunun karşılığını vererek taraftardan fazlası olmamızı sağladılar. Bir futbolcu gibi sözleşme imzaladık, soyunma odasına girip formalarımı giydik, sahaya çıkıp antrenman yaptık ve oynadık” dedi.

MANDIRALI: KÜÇÜK BİR NOSTALJİ OLDU

Organizasyonu değerlendiren Trabzonspor’un eski futbolcusu Hami Mandıralı, “Trabzonspor forması giymek beni her zaman heyecanlandırıyor. Bugün de heyecanlandırdı. Çünkü bizim kimliğimiz Trabzonspor. Bugün yapılan organizasyon harikaydı. Hem basından arkadaşlarla hem de taraftarlarla futbol oynadık. Küçük bir nostalji oldu. Kurtlarımızı döktük, keyif aldık” şeklinde konuştu.

YATTARA: LİSANSIMI ALDIM, ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM

Trabzonspor’da olmayı özlediğini söyleyen İbrahima Yattara, “Bu şehre gelince heyecanlanıyorum. Özellikle bu formayı giymeyi çok seviyorum. Burada kendimi evimde gibi düşünüyorum. Trabzonspor’da olmam gibi bir şey olursa sevinirim. Hayatım bu takımda geçti. Bu takım için elimden geleni yaptım. Futbolu bıraktıktan sonra böyle bir teklif gelirse çok sevinirim. Ben zaten lisansımı aldım, antrenör olmak istiyorum. Belki teknik direktör, belki scout ekibinde olarak Trabzonspor için bir şeyler yapmak istiyorum. Bu takımı ve şehri çok seviyorum. Geçen sene Fatih Tekke ile İstanbulspor’da beraber çalıştık. Yardımcı hocalık yaptım. Futbol benim hayatım ve bunun içinde kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

