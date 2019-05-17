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17 Mayıs 2019
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Hamdi Ulukaya
Ekonomi Haberleri

Hamdi Ulukaya iş dünyasının Nobel’ini aldı

Editör Editör

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ABD’nin gıda şirketlerinden Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, iş dünyasının Nobel’i olarak görülen Oslo Business for Peace ödülünün sahibi oldu.

Sosyal ve çevresel etki yaratmayı kendilerine amaç edinmiş liderlere verilen Oslo Business For Peace ödülü, Business for Peace Vakfı tarafından bu yıl onuncu kez verildi. Ödülü daha önce kazananlar arasında Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Virgin CEO’su Richard Branson ve Unilever CEO’su Paul Polman gibi isimler yer alıyor. Bu yıl kazanan diğer iki lider ise Dubai merkezli CTG-Committed To Good CEO’su İngiliz Alice Laugher ve Kamerun merkezli GiftedMom’un kurucu ortağı Dr. Agbor Ashumanyi Ako oldu.

“CEO’LARIN DAHA FAZLASINA DEĞİL, DAHA FAZLASINI YAPMAYA İHTİYACI VAR”

Ulukaya, bu ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu belirterek, “Ödülü Chobani’de çalışan tüm kardeşlerim adına gururla kabul ediyorum. Şirketlerin sadece kâra değil, insana odaklandığı bu yeni iş yapma biçimi ve dünyayı daha güzel bir yer kılma çabasının, her modern şirketin kalbinde yatması gerektiğine inanıyorum. CEO’lar olarak bizim daha fazlasına ihtiyacımız yok, daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var” dedi.

Bir şirketin kârlılığını daha fazla artıran şeyin içinde bulunduğu topluma hak ettiği değeri vermesi olduğunu vurgulayan Ulukaya, “İş dünyasında insanı merkeze koyarak rekabet etmek ve başarılı olmak mümkün. Bunu yapabilen şirketler dağları yerinden oynatabilecek güce sahip” diye konuştu.

SERVETİNİN BÜYÜK KISMINI MÜLTECİLERE AYIRIYOR

Hamdi Ulukaya, gıda sektöründe yer alan ve sosyal faydaya önem veren girişimcilere destek vermek amacıyla ‘Chobani Incubator’ı (Chobani Kuluçka Merkezi) 2016 yılında kurdu. 2017 yılında, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla ‘Hamdi Ulukaya Girişimi’ni kurdu. Ulukaya, 2015 yılında ‘The Giving Pledge’i (Bağış Taahhütü) imzalayarak servetinin büyük bir kısmını küresel mülteci krizine çözüm bulunmasına ayırdı ve dünyanın dört bir yanında yurdundan edilmiş insanlara daha iyi çözümler sunmak amacıyla ‘Tent Foundation’ı (Çadır Vakfı) kurdu. Mülteciler için Ortaklık (Tent Partnership For Refugees) anlaşması kapsamında Chobani dahil yaklaşık 130 şirket mültecilere istihdam sağlıyor. 

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