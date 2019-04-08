Hamamönü’nün Genç Tostçusu

Birçok girişimciye ev sahipliği yapan Hamamönü, genç girişimci Halil Kaygusız’a da hayallerini gerçekleştirmek için ev sahipliği yapıyor. Hamamönü’nün tostçusu olan Kaygusız girişimci ruhlu gençlere örnek oluyor.

Hamamönü, Ankara’nın tarihi mekanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yakın sayılabilecek bir zamanda geçirdiği restorasyonla birlikte Ankara’nın eksik kalan turizmine canlılık katan bölge birçok girişimcinin de ekmek kapısı olmuş durumda.

Eski Ankara evlerinin tarihi dokusu, geleneksel lezzetler ve geleneksel sanatlarla birleşince Hamamönü’ne gittiğinizde kendinizi eski Ankara’da buluyorsunuz.

Bölge turizminin canlanması esnafa büyük katkıda bulundu. Ticaretten anlayan girişimciler restorasyonla birlikte Hamamönü’nde ön sıralardan yer kaparak dükkanlarını açtılar. Konsepte uygun olarak esnafların birçoğu tarihi lezzetlerin sunulduğu kafe, aksesuarların ve antika eşyaların satıldığı dükkanlar açtı.

Genç girişimci Halil Kaygusız ise Hamamönü’nde ucuz ve rahat bir mekanın eksikliğini fark ederek tostçu açmaya karar verdi. Kaygusız’ın aldığı bu karar önemli çünkü oda bu dükkanı açmadan önce milyonlarca işsizin arasında yer alıyordu.

Hayallerinin peşinden gitmek isteyen Kaygusız biraz girişimci ruhu, birazda cesaret ile Hamamönü’nün tostçusu olmayı başardı. Onun bu girişimciliği dükkan açma hayali olan gençlere örnek oluyor.

– Sizi tanıyabilir miyiz?

Halil Kaygusız: 2012’de Erzincan Üniversitesi emlak yönetimi bölümünü okudum. Bitirdikten sonra işsiz kaldım. Güvenlik görevlisi olarak işe başladım. Orası sözleşmeli bir işti, süresi bitince yeniden işsiz kaldım. Bu sırada askere gittim, döndükten sonra emlakçılık yaptım.

Ancak her zaman bir hayalim vardı. Küçük şirin, kendime ait bir yer istiyordum. Otantik, insanların rahat rahat oturabileceği, nostaljik şarkılar dinleyebileceği bir yer. Sonunda böyle bir yer açmayı başardım. Geliri çok yüksek olmasa da kendi kendimi idare edebiliyorum. Ufakta olsa hayallerimize bir adım atmanın güzel olduğunu düşünüyorum. Başarıya bir adım daha yaklaştığıma inanıyorum.

– Daha önce hep bir patronun vardı, kendi kendinin patronu olmak nasıl bir duygu?

Kaygusız: İnsanın kendi kendisinin patronu olması güzel bir duygu. Daha önce her gün traş oluyordum. Şimdi daha rahatım. Kafam rahat kendi işim sonuçta üst alt ilişkileri yok. Başkasının altında çalışmak bazen çok bunaltabiliyor. Ayrıca burası Hamamarkası ve oksijeni, ortamı ve ambiyansı cidden çok güzel. Burası Ankara’nın göbeğinde olmasına rağmen bir o kadar da şehir hayatından uzak.

– Neden hamamarkası?

Kaygusız: Burada tarihi bir doku var. Bu doku beni cezp etti. Neden burada bir tostçu olmasın dedim. Her yer kafe, her yer birbirinin benzeri dükkanlar ama gezin bakın bir tostçu yok. Sadece tost üzerine çalışmıyorum. Köfte ve hamburger de yapıyorum. Dükkanı yeni açmamdan dolayı düzenimi yeni yeni oturtuyorum. Broşür dağıtmaya ve çevrede bilinen bir yer haline gelmeye çalışıyorum. Kısmetse işi sürdürmeye devam edeceğim.

– Genç bir girişimcisiniz, sizin gibi bu tarz işler yapmak isteyen ancak cesaret edemeyenlere neler söylemek istersiniz?

Kaygusız: Kadını, erkeği, genci yaşlısı bu tarz işler yapabilir. Benim hayalimde Ege bölgesinde böyle bir yer açmak vardı. Tatil yörelerinde yani ama buranın tarihi dokusu beni daha çok cezp etti. İnsan sürekli olarak kendini geliştirmeli. Bence insanın kendisine yapabileceği en büyük yatırım, kendisini geliştirmektir.

Burada kendimi yaptığım işte geliştirmek istiyorum. Sadece tost değil köfte, hamburger de yapıyorum deminde söylediğim gibi ama mantı, gözleme, börek gibi yiyecekleri de eklemek istiyorum. Yanımda yeter ki güvenebileceğim biri olsun. Toplamak gerekirse kendi iş yerini açmak isteyen arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Ben kendi işimin olmasını sevdim, cesaret edemeyen arkadaşlarda bu duyguyu mutlaka tatmalıdır diye düşünüyorum. Ekmeğin içine ne koyarsanız alır. Yeter ki siz o lezzeti verebilin.

– Kimlere hitap ediyorsunuz?

Kaygusız: Genel olarak öğrenci ve turistlerin geliyor. Burası tarihi bir yer olduğu için kaleye gidenler veya burada eski Ankara evlerini gezen turist ve öğrenciler geliyor.

Ben burada esnaflığı tattım. Hep söylerlerdi esnaflığın parası tatlı olur diye. İnsanlarla iyi oldukça çok daha iyi olursunuz. Burada ve Hamamönü’nde dükkanlar yan yana ve insanlar birbirine saygı ve sevgi çerçevesindeler. İnsanlar gerçekten burada birbirine saygılı. Bir şeyler alıp verebilme, yardımlaşma olayı çok güzel.

Geçen gün başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum; öğretmenle birlikte yaklaşık 20 kişilik bir grup geldi ve burada yemek istedi. Tabi yerim yeterli değil gördüğünüz gibi karşı esnafımızla birlikte ağırlayabileceğimizi söyledim. Bunun üzerine öğretmen öğrencilerine dönerek Osmanlı zamanında esnafın birbirine yardım ettiğinden ve ahilik geleneğinden bahsetti. Çünkü kültürümüzde siftah yapmayan bir esnafa diğer esnaflar yardımcı olurmuş. Öğretmenden böyle bir cümle duymak beni çok mutlu etti.

– Bu dükkanı açarken ailenizden destek aldınız mı?

Kaygusız: Dükkanı açarken çok ciddi bir sermaye harcamadım. Ailem burayı açmamı çok istemedi. Ölü yatırım olarak gördüler. O yüzden zorluklar kurulmuş bir yer. Ancak manevi açıdan destekleyenimde çok oldu. 2 Şubat’ta açılışıma Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Yurtseven Bozdemir geldi. Sayın Bozdemir şu an seçilen belediye başkanıdır aynı zamanda. Ayrıca diğer Belediye Başkan adayı Bülent Atakul’da geldi. Onlara da teşekkür ediyorum.

Yozgat Sorgun Bahadın Kasabasına ve aynı zamanda hemşerilerime teşekkür ediyorum. Manevi destek çok önemli. Ayrıca Can Deniz Çıtak ve açılışta yardımını esirgemeyen aileme ve başta Anıl Baş olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.

-Peki dükkanı geliştirme gibi bir amacınız var mı?

Kaygusız: Burası ilgi gördükçe ve rağbet arttıkça tost dışına da çıkmak istiyorum. Burada yöresel lezzetlerimizi de yer vermek istiyorum. Yozgat Bahadın’a ait ‘dönderme’ dediğimiz yiyeceği de menüye eklemeyi düşünüyorum.

– Biliyorsunuz belediye başkanı değişti, yeni belediye başkanından ekonominin canlanması adına ne gibi beklentileriniz var?

Kaygusız: Öncelikle seçimi kazanan Mansur Yavaş’ı tebrik ediyorum. Yeni belediye başkanından esnafa yönelik projelerde üretmesini bekliyorum. Özellikle Hamamönü’ne değer katacak bir şeyler yapmasını istiyorum. Büyükşehir belediyesinin artık daha çok çalışması gerektiğine inanıyorum. Gerçekten böyle bir gerekliliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

– Tostlarınızdan bahsedecek olursak, tostlarınız beğeniliyor mu? Bir sırrınız var mı?

Kaygusız: Şu ana kadar aldığım dönüşler oldukça olumlu. İnsanlar yaptığım tostları beğeniyor.Tabi ki ufak sırlarım var. Ancak paylaşmam gereken noktalarda var. Örneğin bunu tüm açık yürekliliğimle söyleyebilirim ki tostlarımda kaliteli malzemeler kullanıyorum. Bu konuda kesinlikle ucuza kaçmıyorum. Çünkü malzemeler tostun tadını etkileyen en önemli faktörlerdir. Kendime ait özel bir baharat karışımım var. Tostuma farklılık katan bu baharatlar.

HAMAMÖNÜ TARİHİ

Ankara’nın henüz başkent olmadığı ve hızla büyüyerek Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden birisi haline gelmediği yılların çok öncesine giden bir tarihi olan, şehrin en eski yerleşim yeri ve çekirdeğini oluşturduğunu söyleyebileceğimiz bölgesi. Yakın zamanlarda Altındağ Belediyesi’nin çabaları neticesinde, ödüle layık görülmüş restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri ile yeni bir çehre kazanarak hem yerli hem de yabancı turistlerin Ankara’da en çok ziyaret ettikleri yer olmayı başarmış. Hamamönü’nün tarihi dokusu içerisinde kahvaltınızı yapabileceğiniz, farklı yörelere ait lezzetleri tadabileceğiniz ve dostlarınızla hoşça vakit geçirebileceğiniz çok sayıda restoran, kafe ve pastane mevcut. Ankara’nın merkezi diyebileceğimiz bir noktada yer almasına rağmen kentin kalabalığı ve gürültüsünden tamamen uzak olması dolayısıyla kültürel ve tarihi doku içerisinde yer alan mekânlarıyla koşuşturmadan kaçarak sakin bir yer arayanların da gözdesi.

Hamamönü, bir bütün olarak Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının mahalle ve yapılar ölçeğinde şehircilik anlayışını, aynı zamanda mimari özelliklerini yansıtan ve bu özelliği ile eski Ankara’nın bir örneğini ortaya koyarak tarihin yaşanabileceği bir mekân. Tarihi dokusu, dinginliği ve insanlarının sıcakkanlılığı ile bu büyük şehrin içine adeta gizlenmiş saklı bir cennet hissi uyandıran Hamamönü önemli kültürel değerlere sahip. Bir bütün olarak Osmanlı kentini ziyaret ettiğiniz hissi uyandıracak derecede başarılı bir biçimde yenileştirilmiş sokak dokusuyla birlikte yeniden canlandırılan bu örneklerin arasında ilk sırayı 19. yüzyıl sivil mimarisini en iyi şekilde yansıtan evleri alıyor. Bunların dışında tüm mahalleye de ismini veren Karacabey Hamamı, Taceddin Sultan Camisi, Hacı Musa Camisi’ni de başta gelen kültürel değerlerin arasında saymamız gerekiyor.

Hamamönü’nü ilgi çekici bir hale getiren önemli özelliklerinden birisi de ünlü şair Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nı yazdığı evin burada yer alıyor olması. Karacabey Hamamı’nın yanında bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı içerisinde, kültür evi haline getirilmiş bu evi ziyaret edebilirsiniz. Sahip olduğu anıtlarla Osmanlı dokusunu yansıtmasının yanında bu örneğin de gösterdiği üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli rolü olan kişilerin 1920’li yıllarda bu mahallede yaşamış olması Hamamönü’nü Cumhuriyet’in kuruluş değerlerini de bünyesinde barındıran bir yerleşim haline getiriyor.