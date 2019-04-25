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25 Nisan 2019
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Gazeteci-yazar Haluk Şahin'in Türk diplomatlara yönelik ilk suikastları ele alan
Gazeteci-yazar Haluk Şahin'in Türk diplomatlara yönelik ilk suikastları ele alan "Unutulmuş Bir Suikastın Anatomisi" adlı kitabının İngilizce çevirisi "The Hate Trap" adıyla Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda.
Kültür-Sanat Haberleri

Haluk Şahin’in kitabının İngilizcesi raflarda

Editör Editör

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Gazeteci-yazar Haluk Şahin’in Türk diplomatlara yönelik ilk suikastları ele alan “Unutulmuş Bir Suikastın Anatomisi” adlı kitabının İngilizce çevirisi “The Hate Trap” adıyla Kırmızı Kedi etiketiyle raflarda.

Haluk Şahin,  “Unutulmuş Bir Suikastın Anatomisi” kitabında 27 Ocak 1973’te Santa Barbara’da iki Türk diplomatın tuzağa düşürülerek öldürülmesini anlatıyordu. Kitabın İngilizce çevirisi “The Hate Trap” adıyla raflardaki yerini aldı.

Emeritus Profesörü Haluk Şahin’in özel röportajlardan, tarihi araştırmalar ve FBI raporlarından yararlanarak hazırladığı kitap, okuru gerçeklerle yüzleştirirken bir yandan da polisiye tadında bir hikâye sunuyor. Irkçı söylemden titizlikle uzak duran kitap, Türk-Ermeni ilişkilerini sistematik olarak zehirleyen, yalanlar ve önyargılarla beslenen nefret diline ve bunun doğurduğu şiddet ortamına karşı çıkıyor.

Türk diplomatlar Mehmet Baydar ve Bahadır Demir’in öldürülmesi 20. yüzyılın en önemli suikastlarından biri olarak tarihe geçmişti. ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara kentinde iki Türk diplomat tuzağa düşürülerek öldürüldü. Katil 77 yaşında Ermeni kökenli bir Amerikan vatandaşıydı. Bu saldırıların, gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine kadar uzanan kanlı bir terör dalgasının da ilk eylemi olduğu kaydediliyor.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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