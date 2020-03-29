Türkiye’nin en büyük Kümelenmesi SAHA İstanbul üyelerinin koronavirüs (Covid-19) salgını için milli seferberlik ruhuyla yürüttüğü destek çalışmalarından biri de robotik tanı kiti oldu.

SAHA İstanbul üyesi Baykar yerli solunum cihazı dışında yerli PCR kiti üreten bir biyoteknoloji firması ile robotik tanı kiti çalışması da yürütüyor. Çalışma tamamlandığında aynı anda birçok test hızlıca sonuçlanacak.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, bu çalışma için SAHA İstanbul üyelerinin CNC üretim kapasitelerini de kullanmaya başlayacaklarına ifade etti.

Tüm dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de de her geçen gün vaka sayısı artan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele konusunda çalışmalar yürüten SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attığını duyurdu. SAHA İstanbul üyelerinin üretim kabiliyetini ve imkanlarını tıbbi cihaz üreticilerinin hizmetine sunan ve destek çağrısı yapan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.