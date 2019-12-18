19 altın, 26 gümüş, 26 bronz olmak üzere toplam 71 madalya kazandık

İsrail’in Eilat şehrinde organize edilen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye madalya rekoruna imza attı. Şampiyonada milli halterciler 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 71 madalya ile Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

Şampiyonaya 37 ülkeden 498 sporcu katılıyor, Milli takımımız 20 erkek, 20 bayan olmak üzere toplam 40 sporcuyla katıldı. Müsabakalar sonrasında Ülke sıralamasında U17 bayan takımımız 680 puanla birinci,553 puanla Rusya ikinci, Polonya 364 puanla üçüncü oldu. U17 Erkek takımımız 667 puanla üçüncü,751 puanla Rusya birinci, Ermenistan 685 puanla ikinci oldu.U15 bayan takımımız 691 puanla ikinci, 730 puanla Romanya birinci, Rusya 637 puanla üçüncü oldu. U15 Erkek takımımız 700 puanla İkinci,711 puanla Rusya birinci, Belarus 526 puanla üçüncü oldu.

Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, İsrail’de çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Taşpınar , “Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Sporcularımız İsrail’de adeta tarih yazdı. Madalyalar kazanıp rekorlar kırdılar. Avrupa şampiyonasında 71 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıda emeği gecen sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.