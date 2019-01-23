Güllünaz Çoğul (18), halter yapan kadınlara yönelik ön yargıyı yıkmak için çıktığı podyumda şampiyonluklar hedefliyor.

Osmaniye’de 3 sene önce haltere başlamış olan Güllünaz Çoğul’a, ailesi ilk zamanlar halterin bay sporu olduğu düşüncesiyle izin vermedi. Antrenörünün desteği ve haltere alakasından dolayı ailesini spor yapmaya ikna eden Güllünaz, ilk senesinde il birinciliği kazandı. İkinci senesinde Türkiye şampiyonalarına katılan Güllünaz, dördüncülük ve üçüncülük elde etti. Spor kariyerini daha şuurlu sürdürme düşüncesiyle Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni kazanan Güllünaz, Antalya’ya yerleşti. Spor Yöneticiliği birinci derslik öğrencisi Güllünaz, eğitimiyle spor kariyerinde başarıya ulaşma düşüncesiyle amaçlarını büyüttü.

‘HALTER BEDEN GÜZELLİĞİNİ BOZAR’ ELEŞTİRİLERİ HIRSLANDIRDI

Başarılarıyla ailesini gururlandıran Güllünaz Çoğul, aşinalarının ‘Halter beden güzelliğini bozar’ eleştirilerine kulak asmayıp, daha da hırslanarak çalışmalarını sürdürdü. Antalya Spor Salonu’nda alıştırmacı Ekrem Celil yönetiminde her gün antrenman yapan Güllünaz, Mart ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonası hazırlıklarına başladı. Sosyal hayatındaki keyifli davranışlarını spor salonuna da taşıyan Güllünaz, kendisini daha iyi duymak için makyaj yapıp, talih getirdiğine inanılmış olduğu rujunu sürmeden halter kaldırmadığını anlattı.

‘KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYORUM’

Kadın sporcuların başarısıyla halterde adından söz ettirebileceğini vurgulayan Güllünaz Çoğul, “Kadının sporda yapamayacağı yoktur. Halteri bay sporu görenlere direnme bunu başarabileceğimi göstermek istiyorum. yevmiye yaşamda da dış görünüşüme itina gösteriyorum. Dışarıdan bakıldığında ‘Halter mi yapıyorsun, podyuma mı çıkacaksın?’ diyenler çok oluyor fakat biz kadınlar podyuma çıkıp, sporu da yapabilecek kalitede sporcularız. Kadının enerjisini göstermek istiyorum” diye konuştu.

‘PODYUMA ÇIKMADAN MAKYAJ YAPIP, RUJUMU SÜRÜYORUM’

Yarışmada ya da antrenmanda halter kaldırmadan önce saçına makyajına itina gösterip, güzel görünmenin kendisini daha rahat hissettirdiğini dile getiren Güllünaz Çoğul, şunları söyledi:

“Yarışmaya çıktığımda makyajıma, saçıma dikkat ediyorum. Makyajı yalnızca gezmeye giderken değil, kadın sporcu olarak sporumuzu gerçekleştirirken de yapabiliriz. Halter yalnızca gövdeyle yapılan, fizyolojik güç gerektiren bir spor değil. Ruhen ve psikolojik olarak insanın kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Ben piste çıkacağım zaman daha iyi duymak için makyaj yapıp kendime itina gösteriyorum. Bana talih getirdiğine inandığım rujumu sürüyorum. Çevremdeki insanoğlu makyaj yapmamı bazı yadırgıyor. kadınların bir kimliğe bürünmesini istiyorlar fakat tam aksine her şeyi başarabileceğimizi göstermek istiyorum.”

‘HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU’

Üç senedir ilgilenmiş olduğu halterde ilk 2 senesinde ailesini zorlukla ikna ederek spor yaşamına devam edebildiğine değinen Güllünaz Çoğul, “İl şampiyonluğum var. Türkiye dördüncülüğü, son olarak da geçen sene üçüncülük elde ettim. Şu an Akdeniz Üniversitesi’nde okuyorum. amacım Türkiye şampiyonluğunu kazanıp milli takımda yer almak. Her sporcu gibi benim de Avrupa ve dünya şampiyonasına katılma amacım var. Dünya şampiyonluğu kazanarak ülkemi en iyi biçimde temsil etmek istiyorum” dedi.