Halkta yüksek fatura korkusu

Kışın kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla birlikte dar gelirli vatandaşları da fatura korkusu sardı. Zaten kıt kanaat geçinen yoksul vatandaşlar son iki yılda elektrik, doğalgaz ve yakacak fiyatlarına art arda gelen zamlar sonrası kabaran faturaları nasıl ödeyeceğinin derdine düştü.

Asgari ücretle geçinmek zorunda olan dar gelirli aileler kışın doğalgaz giderlerini, kömür odun kullananlar ise kömür ve odun giderlerini karşılamakta büyük zorluk çekiyorlar. Doğalgaz, kömür ve odun giderlerine bir de elektrik gideri eklenince durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre 2020 Kasım ayında; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması¬ gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.516,67 TL, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,¬ eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.197,62 TL, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.073,63 TL

Doğalgaz, kömür ve elektriğin tüketicilerin en temel ihtiyacı olduğunu belirten Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, tüketicilerin insanca yaşayabilmesi için yeterli enerjiye ( doğal gaz, kömür, elektrik) erişebilmeleri konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını isteyerek , hiç bir ailenin soğukta bırakılmaması için şu çözüm önerilerini sunuyor

1- Geçinemeyen, geçim zorluğu çeken ailelerin enerji giderlerini devlet karşılasın

2- Enerji üretimi, ithalatı, dağıtımı kamulaştırılsın.

3- Doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatları düşürülsün

4- Doğal gaz, kömür ve elektrikte KDV kaldırılsın.

Dört kişilik ailenin açlık sınırı Kamu-Ar araştırmalarına göre 3.100 lirayı aştı.

Yine son bir yılda elektrik ve doğalgaza yüzde 30’dan fazla zam geldi.

Artan döviz kurları ve yaşanan yüksek enflasyon en çok asgari ücretle geçinen milyonlarca emekçiyi etkiliyor. Bilindiği gibi şu günlerde ülkemizde milyonları ilgilendiren asgari ücret pazarlığı yapılıyor. Asgari ücret insanca bir yaşamı sağlayacak şekilde tespit edilmelidir.

Gelin şimdi İşçi ve işveren taraflarının asgari ücret önerilerine bir göz atalım

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun biçimde, bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmelidir. Asgari ücret bir geçim ücreti olmalıdır.”Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücret talebini net 3 bin 800 lira olarak açıkladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan,: “Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz..”



Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) “Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli” .



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) öneriyi önce işveren ve hükümetin getirmesini istedi. Yapılan açıklamada, “Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna ‘evet’ deriz” denildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü toplantısını Salı günü yaptı. Bu toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi. Önümüzdeki hafta yapılacak son toplantıda yeni asgari ücret belirlenecek. Birkaç gün daha bekleyip göreceğiz. Asgari ücret insanca yaşam ücreti mi olacak, yoksa sefalet ücreti olmaya devam mı edecek.