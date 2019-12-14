Toplumsal barışısağlayacağız

Daha şeffaf veyaratıcı olacağız

Etimesgut’ta yerel seçimde CHP adayının kaybetmesine bir yanlışın neden olduğunu belirten İlter Acun Şahin “Yanlışı kimin yaptığı önemli değil. Yanlışı ben dahil herkes yapmış olabilir. Yanlışı gördüğüm için artık daha şeffaf, yaratıcı ve daha halkla bütünleşebilen bir yönetime ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Yanlışı düzeltmek için halkla bütünleşeceğiz bundan dolayı aday oldum” dedi.

İlter Acun Şahin

Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanlığı 22 Aralık Pazar günü Etimesgut Korkut Ata Kültür Merkezi’nde 400 seçilmiş delege ve 19 doğal mevcut delegenin oy kullanmasıyla gerçekleştirilecek. Etimesgut İlçe Başkanlığı’na aday olan İlter Acun Şahin ve ekip üyeleri Serap Can Ünver, Onur Güzbey, Murat Aykut İlginel ve Leman Lerzan Temiz gazetemize ziyarette bulundu. Şahin Etimesgut CHP İlçe Başkanlığı’nı kazandıkları taktirde nelere odaklanacaklarını, sorunlarını nasıl çözeceklerini, halkla nasıl bütünleşeceklerini ve birçok konuyu değerlendirdi.

Kendinizi size oy vereceklere tanıtabilir misiniz?

Şahin: 90 yılı aşkın Cumhuriyet Halk Partisi’ne her daim oy vermiş bir ailenin çocuğuyum. Ailemizde hiçbir zaman başka bir parti olmadı. 1967 yılında Zonguldak’ta doğdum. Ailemin Almanya’ya işçi olarak gitmesinden dolayı bende onlarla birlikte Almanya’ya gittim. Almanya’da büyüdüm ve ilköğretimimi orada tamamladım. Lise yıllarımda ailemle Türkiye’ye geldiğimiz için lise öğrenimimi Zonguldak’ta tamamladım. Üniversiteyi Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü okuyarak bitirdim. Murat Karayalçın döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 1989’dan 1994 yılına kadar çalıştım. Melih Gökçek döneminde sendikada görev aldığım için işten atıldım. En son kendi fabrikamı işleterek emekli oldum.

1987 yılından bu zamana kadar SHP ve daha CHP’nin üyesi olarak görev yaptım. Keçiören’de SHP’nin gençlik kolları başkanlığını yaptım. Aynı şekilde Çankaya’da bölge sorumluluğu yaptım. Beş yıl önce Etimesgut’a geldim. Etimesgut’a geldiğim günden bu zamana kadar hiç durmadan çalışmalarda bulundum. Etimesgut’ta en zor okullarda görev aldım, en zor mahallelerde seçim çalışmaları yürüttüm. Her seçimde sahada, sokaklarda olmaya özen gösterdim. Hepsinin dışında partime hizmet etme zevkine sahip oldum.

31 Mart Yerel Seçimi’nde CHP olarak kıl payı kaybettiğimiz zaman da kendime “burada bir yanlış var” dedim. Biz kazanacağımız seçimi kaybettik. Etimesgut’ta bir yanlış yapıldı. Yanlışın kimin yaptığı önemli değil. Yanlışı ben dahil herkes yapmış olabilir. Bunu gördüğüm için artık daha şeffaf daha yaratıcı daha halkla bütünleşebilen bir yönetime ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Bu yönetimi oluşturmak için de elimi taşın altına koymanın yeterli olmadığını gördüm bütün vücudumu taşın altına koyuyorum dedim. 32 yıllık bilgi birikimimi, parti kariyerimi, partide elde ettiğim itibarımı ve herşeyi taşın altına koyarak adaylığımı açıkladım.

Etimesgut’ta neler yapacaksınız?

Şahin: Demografik Etimesgut Cumhuriyet Halk Partisi’ne çok yakın bir yapıda. 1990 yılında ilçe olduğunda demografik yapısı belki de CHP’nin hiçbir zaman seçim kazanamayacağı bir yapıydı. Son zamanlarda gerek Eryaman gerekse Bağlıca bölgesinin katılımı ile Etimesgut’un demografik yapısında çok büyük değişiklikler yaşandı. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi’ne kendini daha yakın hisseden insanlar Etimesgut’a yerleşmeye başladı ve Etimesgut için oy kullanmaya başladı. Bunun sonucu olarak son seçimde Etimesgut’ta sadece 12 bin 500 gibi bir oy oranı ile kaybettik. İşin doğrusu bizim için acı bir tablo. Bunu göz önüne alarak bizim İyi Parti ile yaptığımız ittifakı da göz önüne alırsak Etimesgut’ta seçimi kazanmamız gerekiyordu.

Çalışmaların yetersizliği ve yapılan hatalar sonucunda biz seçimi kaybettik.

Yapılması gereken CHP Etimesgut ilçe yönetiminin, Etimesgut’un sadece Bağlıca, Turkuaz ve Eryaman’dan ibaret olmadığını algılaması gerekmektedir. Etimesgut’un bir de merkez ve Elvankent tarafı bulunmaktadır. Bizim bu bölgelerden aldığımız oy oranları ittifak ile beraber %25 barajını geçemedi. İlçe yönetiminin derhal bu bölgelerin farkına varması gerekiyor. Bununla beraber buradaki halkla bütünleşmesi gerekiyor. Burada yaşayan vatandaşların Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı bir ön yargısı bulunuyor. Bu ön yargıyı biz sokakta olduğumuz için görebiliyoruz. Biz bu insanlarla devamlı olarak konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gerçekten burada yaşayan insanlarımızda CHP gelirse kötü olur algısı var neden kötü olur bilmiyor ama kötü olur diyor. Bu algının sonucu olarak CHP’ye karşı bir duvar oluşmuş. Yönetim tarafından halkımıza karşı yıllardır yapılan algının bir eseridir bu bölgeler. Bu algı CHP’nin siyasi rakipleri tarafından yıllarca yapılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi görevlileri olarak bizler Eryaman, Bağlıca ve Turkuaz bölgesi dışında kalan merkez ve Elvankent bölgesindeki insanlara ulaşmalıyız.

Onlara ulaşmanın yolu da onların yanına giderek onların sorunlarına dokunmaktan geçiyor. Biz onlara, onların sorunlarına dokunamadığımız sürece onlardan oy alamayız. İnsanları ötekileştirip, kutuplaştırdığımız sürece oy alamayız. Herkese kapımızı açmalıyız, herkesin de kapısını çalmalıyız. Bunun içinde biz ekip olarak Etimesgut’ta bulunan 6 bin üye sayısını faal olan bin tanesinden fazlasını harekete geçirmeliyiz. Bunun dışında 6 bin olan üye sayısını 20 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Bu üyelerimizle beraber sahaya inerek halkımıza dokunmak istiyoruz. Biz halkımıza üyelerimiz sayesinde dokunacağız. Üyelerimiz bizlerin elidir.

Birçok örgütlenme modelimiz bulunuyor ancak hepsinin bir sakıncası bulunuyor. Gerçek örgütlenme modeli içten gelen örgütlenme modelidir. İçten gelen örgütlenme modeli insanların kapısına giderek dertlerini sormaktır. Etimesgut’ta bulunan 36 mahalle muhtarının partisini umursamadan irtibata geçerek insanların ne durumda olduğunu öğrenmeye çalışacağız.

Parti örgütünün yanında sivil toplum kuruluşu gibi çalışacağız. Çünkü partiler birer sivil toplum kuruluşudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Etimesgut’ta bir yardım örgütü olarak çalışacağız. Elimizden hiçbir şey gelmese dahi insanların dertlerini dinleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar her derde her soruna yetişmeye çalışacağız. Acil dertlere anında deva olmaya çözüm yolu bulmaya çalışacağız. Okula giden bir çocuğun ayakkabısı yoksa bu bir acil durumdur. Bundan dolayı halk dayanışma bölümümüzü daha faal hale getireceğiz.

Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nde diye sadece onlardan değil her alandan her yerden destek isteyeceğiz.

Özellikle de Enver Demirel’den destek isteyeceğiz. Var olan eksikleri listeleyerek Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e ileteceğiz ve görevi olduğunu hatırlatacağız. Bizde CHP olarak Enver Demirel eksikleri giderirken de yardımcı olacağız. Toplumsal barışı sağlamanın yolu da bundan geçer. Kavga ederek hiçbir konuda başarı sağlanamaz. Bir araya gelerek hizmet edeceğiz. İlçe başkanlığı ve ilçe yönetimini aldığımız taktirde yapacağımız en önemli şeylerden birisi de bu konudur.

“Herkes kapısının önünü temizlerse mahalle temiz olur” derler ya bizim kapımızın önü de Etimesgut. Etimesgut’u süpüreceğiz temiz ve sorunsuz olması için çalışacağız.

Siyasi bir ikbal peşinde değiliz. İlçe başkanlığından sonra milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi bir niyetimiz bulunmamaktadır. Belediye meclis üyesi olmak gibi durumların içerisinde olmayacağız. Seçildiğim taktirde görev sürem içerisinde hiçbir yere aday olmayacağım. Çünkü kafasında başka idealler başka amaçlar olan insan hizmet veremez. Kendini düşünen insan hizmet veremez. Biz kendimizi düşünmeden tamamen partiye, halkımıza ve herşeyden önce ülkemize hizmet etmek için uğraşacağız. Başka da bir amacımız olmayacak.

Etimesgut CHP İlçe Başkanlığı için kaç aday yarışıyor?

Şahin: Son yapılan kongrede Etimesgut CHP İlçe Başkanlığı için 7 aday bulunuyordu. Şuana kadar 4 aday adaylığını kamuoyuna açıkladı. Bunlardan bir tanesi mevcut ilçe başkanı bir tanesi ben ve iki arkadaşımız. Aday sayısı ilerleyen zamanlarda düşebilir ya da artabilir.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Şahin: Biz bu yola çıkarken tekrar belirtmeliyim ki hiçbir şekilde siyasi bir ikbal ile yola çıkmadık. Şahsımız için hiçbir şey talep etmiyoruz. Ancak bugüne kadar Etimesgut örgütünden yetişmiş Etimesgut Belediye Başkanı gelmedi. Etimesgut’ta örgütten yetişmiş milletvekilimiz dahi olmadı. Etimesgut Ankara’nın nüfus bakımından en büyük üçüncü Türkiye’nin en büyük on ilçesinden bir tanesidir. Mecliste Etimesgut örgütünden bir milletvekili bulunmuyorsa bu ilçe başkanlığının, bizlerin bir ayıbıdır. Ekip olarak ilk amacımız örgütümüzün içerisinden yetişmiş bir ya da birkaç tane milletvekilini meclise göndermek olacaktır. Daha sonrasında ise hedefimiz yine örgütümüzün içerisinden yetişmiş bir belediye başkanı seçtirmek olacak. Bu kişinin de ben olmayacağımı tekrar tekrar vurgulamak istiyorum.