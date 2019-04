Halkın yarısı CHP’ye emanet

Seçim sonuçlarına farklı bakalım. Genelde hep seçmen sayısı üzerinden gidiliyor yani oy kullanabilen 18 yaşın üzerindekiler dikkate alınıyor ancak sonuçlar her yaştan herkesi ilgilendiriyor.

Madem seçilen her başkan “ben herkesin başkanı olacağım, herkesi kucaklıyorum” diyor, madem belediyeler yasal olarak dağdaki çobandan da sorumlu, o zaman tüm nüfusu ele alalım.

Evet, CHP il, ilçe, belde bazında sayısal olarak fazla yer kazanamadı ama seçmen sayısını bırakın, nüfusa dağılımına bakın derim. Bu hesaba göre, ülke genelinde seçilen CHP’lİ başkanları ülke nüfusunun yarısına yakınından sorumlu ve onlara hizmet götürmekle yükümlü. yöneteceğiniz yörelerde 40 milyon insan yaşıyor.

İşte CHP için fırsat: Ülke genelinde “efendim yüzde 30 oy aldı, geride kaldı” gibi söylemleri boş verin, sorumlu olduğunuz insan sayısını değerlendirin. Artık “vatandaşa ulaşamıyoruz, sahada umduğumuzu bulamıyoruz” gibi sudan mazeretlere sığınamazsınız. Vatandaşla çay içebileceğiniz, dertlerini dinleyebileceğiniz, CHP’yi anlatabileceğiniz için iletişim ortamları hazır.

İktidara giden yol yerelden geçiyor. CHP’nin, “fildişi kulelerden” indiğinde ne olduğunu 31 Mart’ta gördük. CHP yerel başarını sürdürmek ve iktidara oynamak istiyorsa bu fırsatı başta İstanbul olmak üzere her vesile ile sonuna kadar kullanmalı.

AKP PİRAMİDİ YIKILDI MI?

AKP, Ankara, İstanbul gibi yerlerde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybedince geçersiz oylara sarıldı, buradan gelecek düzeltmeleri bekliyor.

Arkadaş, siz değil miydiniz, her sandıkta, her okul koridorlarında, her semt, köy, mahalle, belde, ilçe, ilde seçim sorumluları, koordinasyon, seçim büroları bir bu kadar parti merkezleri, genel merkez vs. şeklinde yukarı piramit örgütlenme ve bunların neredeyse emir komuta zinciri ile çalıştırmakla övünen?

31 Mart gecesi seçim kaybedilen yerlerde oylar sayılırken, sandık tutanakları imzalanırken, hepsi “uykumuz geldi” diye bırakıp gittiler mi? Hadi gitmediler, tüm geçersiz oylar AKP’ye mi çıktı? Hiçbiri de mi itiraz etmedi? ?

Yoksa çoğu sandık için temsilci bulmakta zorlanan CHP ve diğerleri, oy torbalarını toplama merkezlerine sadece kendileri mi götürdüler, götürürken yolda tutanakları mı değiştirdiler?

Böyle ise bu ünlü AKP seçim örgütlenme piramidi yıkıldı mı? Demek ki, Erdoğan’ın yakın zamandaki “İstanbul’da teklersek, Türkiye’de tökezleriz, İstanbul’da metal yorgunluk olursa Türkiye’de paslanırız” sözleri karşılığını bulmamış..

Bu arada geçmişte “ geçersiz, oy usulsüz sayım” gibi, hatta “oylarımız çalındı” şeklindeki CHP’nin yakınmalarını AKP’nin ağzından duymak ne kadar tuhaf değil mi?

ENFLASYON ARTIYOR

Mart ayı enflasyonu açıklanıyor. Yine aylık bazda yüksek çıkacak ama yıllık olarak düşecek. Çünkü geçen yılın Mart ayında enflasyon yüzde 0.65. Bunu son 12 ayın rakamından çıkarsanız enflasyon geri gidiyor bile dersiniz.

Rakamlar sizleri yanıltmasın. Enflasyon yangını devam ediyor, edecek te. Öyle kolay kolay tek haneye düşmesini de beklemeyin, düştü, düşüyor diyenlere de fazla itibar etmeyin, inandırıcı değil, geçen yılın düşük rakamlarından geçiniyorlar.