Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sonrası yapılan bir araştırmaya göre halkın büyük bölümü Sağlık Bakanlığı’nın süreci çok başarılı yürüttüğünü düşünüyor.

Halk ayrıca süreçte en güvenilir bilgi kaynağı olarak Sağlık Bakanlığı’nı görüyor. Araştırma sonuçlarında en dikkat çeken ise görüşülen kişilerin yüzde 44’ünün koronavirüsünün kendilerine bulaşma ihtimalini oldukça düşük değerlendirmesi oldu. Yüzde 55’lik bir grup ise panik ortamını çok ya da orta düzeyde abartılı algılaması dikkat çekti.Sağlık Bakanının koronavirüsü ile ilgili açıklamaları en çok takip edilen ve en çok güvenilen bilgi kaynağı olarak araştırmaya yansıdı.



Kadınlar genel anlamda açıklamaları daha yoğun takip ederken, Sağlık Bakanının açıklamaları, sosyal medyadaki doktorlar, üniversite hocaları ve köşe yazarlarını erkeklere göre daha yoğun takip ediyor. Erkeklerin ise açıklamaları takip etme oranının daha düşük olduğu ortaya çıktı. Televizyondaki haberler ve Sağlık Bakanlığı açıklamaları en çok izlenen ve güvenilen kaynak olarak araştırma sonucunda belirtildi.

