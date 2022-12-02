Halkevleri, “Kasım Ayı Ankara Geçim Raporu”nu açıkladı: 4 kişilik bir ailenin beslenme ve barınma maliyeti 15 bin 420 lira

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Halkevleri, “Kasım Ayı Ankara Geçim Raporu”nu açıkladı. Rapora göre Ankara’da, kasım ayında dört kişilik bir ailenin beslenme ve barınma maliyeti ortalama 15 bin 420 TL’ye yükseldi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Halkevleri, Ankara’daki Halkevleri şubelerinin bulunduğu bölgelerde yürüttüğü çalışma ile Ankara’da yaşamanın maliyetini hesapladı. Geçtiğimiz ay Dikmen Halkevi tarafından Dikmen semtinde yapılan çalışma bu ay Ankara genelinde yürütüldü.

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Halkevleri’nin hazırladığı “Kasım Ayı Ankara Geçim Raporu”na göre Ankara’da kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilme maliyeti 8028 TL’ye yükseldi. Kasım ayında beslenme maliyeti bir önceki aya göre 525 TL arttı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme maliyeti için harcaması gereken günlük tutar kasım ayında 267,6 TL’ ye yükseldi. Kasım ayında dört kişilik bir ailenin barınma maliyeti ise 7392 TL oldu. Dört kişilik bir ailenin beslenme ve barınma maliyeti ortalama 15 bin 420 TL’ye yükseldi. Beslenme ve barınma maliyetinde bir aylık artış %3,15 oldu.

“BESLENEMİYORUZ, ÜŞÜYORUZ, BARINAMIYORUZ”

Raporu Halkevleri Genel Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşan dernek, şu açıklamayı yaptı:

“Halkımız büyük bir yoksullaştırma dalgası altında ezilmektedir. Bunu her gün, her yerde hepimiz yaşıyor ve ceremesini çekiyoruz. En temel gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çekiyor, evde kombiyi açmaya çekiniyoruz. Beslenemiyoruz, üşüyoruz, barınamıyoruz.”

“Emekçinin, yoksulun yani bütün bir halkın gerçekten ne yaşadığını gözler önüne sermek, barınma ve beslenme gibi en temel haklarımızın nasıl gasp edildiğini göstermek için Ankara Barınma ve Beslenme Maliyeti Raporu’nu hazırladık” açıklamasını yapan Halkevleri, Ankara’da geçinmenin maliyetini hesaplamaya devam edeceklerini belirterek şu çağrıda bulundu:

11 ARALIK’TA ULUS’TA TALEPLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR

“Önümüzdeki kış aylarında insanca barınabilmenin koşulları oluşsun diye doğal gaz ve elektrik faturalarını da göz önünde bulundurarak ‘Enerji üretim ve dağıtımı kamulaştırılsın!’ talebiyle, insanca yaşayabilecek bir asgari ücret talebiyle, kira artışına önlem alınması gerektiğini vurgulayan taleplerimizle sokağa çıkıyoruz.

11 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Ulus Atatürk Heykeli önünde halkın taleplerini dillendireceğimiz bir buluşma gerçekleştireceğiz. Yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı çıkan bütün halkımızı bu buluşmaya davet ediyoruz.”

YALNIZCA BESLENME MALİYETİ 8 BİN TL

Beslenme ve barınma maliyetinin hesaplanmasında kullanılan bilimsel metodolojinin de açıklandığı raporda öne çıkan veriler şöyle:

“Aylık beslenme maliyeti Kasım ayında 8028 TL’ye yükseldi. Türkiye, OECD ülkeler arasında gıda fiyatlarının açık ara en çok arttığı ülke konumunda. Resmi TÜİK verilerinde dahi yıllık gıda enflasyonundaki artış yüzde 99. Ankara’da 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenme maliyeti Kasım ayında bir önceki aya göre 525 TL artarak harcaması gereken asgari tutar 8028 TL’ye yükseldi. Böylelikle açlık sınırı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,99 oranında artmış oldu. Bu durumda Ankara’da yaşayan bir asgari ücretlinin ailesiyle birlikte aç kalmaması için ödemesi gereken tutar aldığı asgari ücretten 2528 TL daha fazla. Ankara’da dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme maliyeti için harcaması gereken günlük tutar ise 267,6 TL’ye yükseldi.

BARINMA MALİYETİ 7 BİN 300 TL

Kasım ayı barınma maliyeti 7392TL oldu. Kasım ayında kira fiyatlarında bir önceki aya göre düşüş gösterse de ortalama kira fiyatları asgari ücretin üzerinde seyretti. Kasım ayında ortalama kira fiyatları 6128 TL olarak hesaplandı. Kara kış henüz etkisini tam göstermese de doğal gaz faturaları ortalama 572 TL olarak hesaplanırken, elektrik faturaları ise 430 TL’ye yükseldi. Su faturasında ise ortalama harcama 248 TL olarak hesaplandı. İnternet tüketim bedeli ise 159 TL olarak hesaplandı.”