Halkbank esnaf ve sanatkârlara yılın ilk 3 ayında 10 milyar lira, yılın tamamında ise toplam 22 milyar lira ‘esnaf kredisi desteği’ vereceğini açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, esnaf ve sanatkâra uygun şartlarda temin edecekleri kredilerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti. Arslan, ekonomiye kıymet katacak uygulamalarla yeni senede da işletmelerin faaliyetlerini finansal manada hiçbir güçlük yaşamadan sürdürmesini sağlayacaklarını ifade ederek, “Ülkemizin kalkınması, üretim ve istihdamın artması için geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle esnaf ve sanatkârlara destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni ümitlerle başladığımız 2019 senesine özel geliştirdiğimiz Esnaf Kredi Programı ile bu sene ortalama 350 bin esnafa daha ulaşacağız” dedi.

22 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Arslan, “Bugün sayıları 1000’e ulaşmış olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri bağlantıları Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle, kooperatiflerin bulunmadığı yerlerde ise Bankamızca direkt kredi kullandırmak suretiyle bütün esnaf ve sanatkârlarımıza ulaşarak, artan kredi desteklerimizle bu sene da esnafın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni Esnaf Kredi Programı kapsamında esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi gereksinimlerini karşılamak suretiyle 2019 senesinde toplam 22 milyar lira kredi kullandıracaklarını vurgulayan aslan şunları söyledi:

“Şubelerimize kredi plasman tahsisleri yapılmış olup yeni programa ait kredi kullandırımları 9 Ocak (bugün) haysiyeti ile başlamıştır. Tahsis edilen tutarın 10 milyar liralık kısmının, Bankamızın likidite durumu ve kredi geri dönüşlerinin yoğunlaşma dönemleri dikkate alınarak 2019 senesinin ilk 3 ayında kullandırılması kararlaştırılmıştır. Esnaf kredisi kullandırımlarında, mevcut uygulamada olduğu gibi, gömü ve Maliye Bakanlığı’nın faiz desteği devam edecektir.”