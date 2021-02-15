Halkalı’da yollar buz pistine döndü, araçlar mahsur kaldı

Burçak BOZKUŞ – Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL (DHA) – İSTANBUL’da akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar ve tipi Halkalı Gümrük yolu mevkiinde yolları buz pistine çevirdi. Trafikte kayan araçlar zor anlar yaşattı. Bir iş yeri servisi, içindeki yolcularıyla kayarak yan döndü, yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

İstanbul’da akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren şiddetli kar ve tipi trafiği felç etti. İş çıkış saatinde işlerinden eve dönmek isteyenler trafikte zor anlar yaşadı. Halkalı Gümrük yolu mevkiinde ise yollar adeta buz pistine döndü. Araçlar kayarak güçlükle durabildi. Birçoğu ilerleyemedi, dakikalarca yolda mahsur kaldı. Trafikte kayan araçların yardımına ise mahalleli yetişti. Araçları iterek yeniden yola devam etmelerini sağladılar. Bir iş yeri servisi ise içindeki yolcularla birlikte kayarak yan döndü. Çevredeki vatandaşlar iterek düzeltmeye çalıştı, denemeler başarısız olunca yolcular indirildi. Servis vatandaşların yardımıyla itildikten sonra ise yoluna devam etti.

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