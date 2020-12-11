Halk otobüsünün çarptığı motosikletteki kadın öldü, eşi yaralandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart" dedi.