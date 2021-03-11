Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye ulaştırdı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde, halk otobüsü şoförü Emre Kara, araçta rahatsızlanan yolcusunu, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Derince-Umuttepe güzergahında sefer yapan halk otobüsündeki bir kadın yolcu, şiddetli karın ağrısıyla oturduğu yerden kalktı. Yolcunun acı çektiğini fark eden Emre Kara, araçta bulunanlara bilgi verdikten sonra hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi. Yolcuyu hastaneye ulaştıran Kara, acil servisin önünde durup, kadını sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra seferine devam etti.

Görevini yaptığını belirten Kara, “Yolcularımız, yardımcı oldu. Belediye halk otobüsü şoförlerine verilen eğitime uygun davrandım” dedi.

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