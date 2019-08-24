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Halk otobüsü Halka karşı!

Nuri Kayış
Nuri Kayış

-

160
0

Tarih:

22 Ağustos 2019

Saat:

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15.20

Yer:

Aşağı Ayrancı’da Kuzgun Caddesi ile Mesnevi Sokağın birleştiği noktadaki otobüs durağı…

Olay:

 Durakta dört yaşlı kadın ile iki yaşlı adam bekliyorlardı.

Uzaktan halk otobüsünün geldiğini görünce hareketlendiler, yola indiler.

Ne var ki, 06 BV 0310 plakalı otobüsün şoförü, bekleyenlerin EGO’nun verdiği serbest kartla ücretsiz seyahat edeceklerini düşünerek durmadı, gaza bastı, hızla uzaklaştı.

Yaşlı kadınlardan biri, “Bizi niye almadı, ayıp değil mi? Halk otobüsleri belediyeden her ay serbest kart kullananlar için binlerce lira alıyor” diye yakınırken, duraktaki iki yaşlı adamdan biri farklı bir tepki gösterdi,  hemen bir taksi çevirdi, otobüsün peşine düştü.

Kuveyt Caddesi’nin Güvenlik Caddesi’yle birleştiği noktada otobüse ulaştı taksi.

Yaşlı adam taksiden indi ve otobüs şoförüne şunları söyledi:

“Bu yaptığınız çok çirkin bir hareket… Siz kamu hizmeti yapıyorsunuz… Keyfi davranamazsınız… Ya görevinizi doğru düzgün yapın ya da işinizi başka birine devredin!”

++

Bire bir tanık olduğum bu olaydan şu sonuçları çıkarıyorum:

1- Yeni belediye yönetimi halk otobüsleri şoförlerini denetleyemiyor, onların keyfi davranmalarına engel olamıyor.

2- 1 Temmuz itibariyle halk otobüslerine serbest kartları okutacak valibratör denilen cihazlardan takılmış olacaktı. Temmuz geçti, Ağustos’ta geçip gidiyor. Ama nedense o cihazlar bir türlü takılamadı.

3- Böyle devam ederse 31 Mart’ta seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hızla gözden düşmesi kaçınılmazdır.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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