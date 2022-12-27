Halk kütüphanesindeki atölye, miniklerin fiziksel ve zihinsel becerilerini artırıyor

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Kentte 1967 yılında kurulan ve 2015’ten itibaren yeni binasında hizmet vermeyi sürdüren Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi’nin çocuk bölümünde, 2021 yılında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan 200 bin liralık destekle 5-8 yaş arası çocuklara yönelik atölye oluşturuldu.

Kısa sürede miniklerin gönlünü fetheden atölyede, haftanın her günü belirli plan dahilinde oyuncağımı kendim yapıyorum, maket ahşap, fen, zeka ve matematik, sanat, etkileşimli kitap okuma, resim ile kimya olmak üzere toplam 8 etkinlik düzenleniyor.

Kütüphanenin Müdürü Serhan Kaburcuk, atölyenin en önemli kuruluş amacının çocuklara kitap ve kütüphane sevgisini aşılamak olduğunu vurguladı.

Anneler ve çocukların uygulamadan çok memnun olduğunu aktaran Kaburcuk, şöyle konuştu:

“Atölye, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunuyor. DAP’tan 200 bin liralık katkı alarak bu atölyenin kütüphanemizin çocuk bölümünde kurulmasını sağladık. Böylece çocuklarımız, atölye etkinliklerinin yanı sıra kendileri için oluşturulan kütüphaneden de istifade ediyor. Aslında atölye çalışmaları bizim için bir araç. Amacımız, çocuklara kitap ve kütüphane sevgisini kazandırmak, kütüphaneden daha çok istifade etmesini sağlamak.”

Kaburcuk, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, okul dışı öğrenme ortamlarının artırılmasına yönelik önemli çalışmalarının olduğunu dile getirerek, “Biz de DAP’tan 2021 yılında destek aldık ve bugüne kadar 5 bin 129 çocuğumuzun bu atölyelerden faydalanmasını sağladık. Toplamda da 505 etkinlik yaptık. Kütüphanemizin bu sayede üye ve kitap okuma sayısı arttı.” dedi.

Atölye, çocukların anlama yeteneğini ve hayal gücünü geliştiriyor

Atölyenin fen bilimleri dalında “rüzgarın gücü” etkinliğine katılan 7 yaşındaki Elif Duman, yeni şeyler öğrenmenin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, “Boyadığımız pinpon toplarını kağıdın üzerine koyup üfledikten sonra farklı harflerin oluştuğunu gördük. Mesela topu düz üflediğiniz zaman ‘ı’ harfi çıkıyor. Üfleme şekline göre top yuvarlak hareket ettiğinde ise ‘o’ harfi çıkıyor. Ayrıca burada yeni arkadaşlarım oldu. Çok eğlenceliydi.” ifadesini kullandı.

Etkinliklere katılan 8 yaşındaki Yusuf Efe de atölyenin anlama yeteneğini ve hayal gücünü geliştirdiğini söyledi.

Minik öğrencilerden 8 yaşındaki Elif Kaburcuk ise yeni şeyler öğrendiği için çok mutlu olduğunu anlattı.