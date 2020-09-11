“Halk Kart” yeni sahiplerine dağıtıldı

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart, başvuruları değerlendirilerek ekonomik ve sosyal koşulları kabul gören kişilere dağıtıldı. 7. Dönem başvuruları tamamlanarak ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 130 kişiye daha Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu’nda pandemi önlemleri alınarak Halk Kart verildi.

Nakit desteği sağlayan Halk Kart Temmuz ayında yapılan Belediye Meclisi toplantısında oybirliğiyle alınan kararla yüzde 50 arttırılarak 600 TL’ye çıkarılmıştı.

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği ve 2017 yılından bu yana sürdürdüğü Halk Kart uygulaması yeni sahiplerine ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle tören düzenlenmeyen Halk Kart dağıtımı, Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonunda gerçekleşti. Asgari ücretin üçte birini geçmeyen gelire sahip olan ve taşınmaz mal kaydı olmayan kişilere iki ayda bir 600 liranın verildiği Halk Kart sayısı 130 hane ile birlikte 1.028’e ulaştı. Uygulamanın başlamasından bu yana 1630 aileye verilen Halk Kart, vatandaşlara diledikleri yerden alışverişlerini yapabilme imkanı sunuyor. Çankaya ilçe sınırlarında ikamet şartı da bulunan uygulamada ekonomik şartları ve ikameti değişenler, Halk Kart sisteminden çıkarılıyor.

Belediyenin Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda maske kullanımı ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yapılan dağıtımda hak sahiplerinin de tek kişi ve çocuksuz gelmesi istendi. Dağıtım başlamadan önce vatandaşların ateş ölçümü yapılarak, maske ve dezenfektan da verildi.

1.028 HANE HALK KART’TAN YARARLANIYOR

Halk Kart uygulamasının sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi sürecinde de sosyal ve ekonomik yardımlarda Halk Kart sahiplerini öncelik aldıklarını ifade etti. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Alper Taşdelen şunları kaydetti:

“Biz, ‘Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, her zaman zorda olanın yanında olacaktır. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir’ anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde Belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Halk Kart uygulaması bu sözün en güzel örneği. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. Belediyecilik dertlere derman olmaktır biz de bu Halk Kart ile dertlere derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Şu an itibariyle 1.028 hanenin yararlandığı Halk Kart’ı vatandaşlarımızın iyi ve sağlıklı günlerde harcamalarını diliyorum.”

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor.