Son günlerde Anayasa Mahkemesine hak ihlalleri ile ilgili olarak yapılan bireysel başvuru sayısı büyük oranda arttı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün verdiği bilgiye göre Anayasa Mahkemesine en çok başvuru Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep’ten yapıldı.



Hak ihlali, herkese kanunlarla bazı hakları engelleme, hak kısıtlaması ve haklara ulaşılamaması olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.

İnsan hakları kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kişilerin lehlerine olan bir durumun kanunlar tarafından korunması, bu korumaya uymayan kişilere karşı ise kanuni girişimlerde bulunulması gibi yetkiler verir

Hak ihlali olgusu çalışma yaşamı yelpazesinde bir çok konuyu kapsamaktadır. Ancak çalışma yaşamında özellikle son yıllarda çok ciddi yasa dışı uygulamalarla hak ihlalleri yaşanmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye’de yaşanan hak ihlallerini raporladı. Başkanlık sistemi ile Türkiye’nin demokrasiden koparak giderek otoriterleştiğini belirten İlgezdi, 2012–2019 yılları arasında Anayasa Mahkemesi’ne 478 bin 407 başvuru yapıldığını söyledi. Rapora göre, 2017–2019 yılları arasında saatte 9, haftada bin 573 kişi hak ihlaline uğradığını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde 2018 yılında hak ihlalleri ile ilgili açılan dava sayısı kaçtır? Başvuruların yapılışına göre ilk beş il hangisidir? Açılan sonuçlanan dava sayısı kaçtır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi.



BİR YILDA 38 BİN 186 BİREYSEL BAŞVURU

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Gül, Anayasa Mahkemesine 2018 yılında hak ihlâlleri ile ilgili olarak yapılan bireysel başvuru sayısının 38 bin186 olduğunu bildirdi.

Bakan Gül, bunlardan Mahkeme tarafından karar verilerek sonuçlanan bireysel başvuru sayısının ise 35 bin 376 Mahkemeye en çok başvuru yapılan illerin Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep olduğunu ifade etti.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 83 milyon nüfuslu ülkemizde bir yıl içinde 38 binden fazla hak ihlali başvurusu yapılmış olmasının düşündürücü olduğuna dikkat çekerek, “Bu rakamlara göre her ay ortalama 3 binden fazla bireysel başvuru yapılmış. Bir diğer ifadeyle her gün 100’den fazla kişi Anayasa Mahkemesine hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulunuyor” diyerek, ülkemizde hak ihlali başvurularının artışına dikkat çekti.

65 MİLYON LİRA TAZMİNAT ÖDENDİ

AYM, 8 bin 361 kişinin hakkının ihlal edildiğine hükmederken, ihlal tespiti yapılan başvurulardan 2 bin 299’unda tazminata hükmedildi. 39 milyon 265 bin 836 lira manevi, 27 milyon 735 bin 754 lira maddi olmak üzere toplam 67 milyon bin 591 bin lira tazminata hükmedildi. Bu tutarın 65 milyon 790 bin 140 lirası ödendi.



İNSAN HAKLARI İHLALİ HALİNDE BAŞVURU YOLLARI



1- Telefon yoluyla (ALO 179)



2- İnsan hakları başvuru kutularıyla



3- Valilik Makamına yazılı müracaat yoluyla



4- e-Başvuru yoluyla



5- e-Posta ile Valiliğe Müracaat



Dilerim vatandaşlarımız temel hak ve özgürlüklerden daha fazla yararlanır, devam eden hak ihlalleri de biran önce son bulur.