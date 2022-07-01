HALK EKMEK BÜFE SAYISI 422’YE YÜKSELDİ: 18 BÜFE İÇİN KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu kadar çevre ilçelerde de ekmek satış büfelerini yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Halk Ekmek Fabrikası’nda yapılan kura çekilişi ile Akyurt, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Polatlı ve Sincan ilçelerinde 8’i ilk kez hizmete girecek toplam 18 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerini buldu. Ankara genelinde hizmet veren Halk Ekmek Satış Büfesi sayısı ise son yapılan çekiliş ile 422’ye yükseldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde olduğu kadar çevre ilçelerde de ekmek satış büfelerinin sayısını her geçen gün artırıyor.

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Halk Ekmek ve Un Fabrikası Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen kura çekilişi ile Akyurt, Elmadağ, Gölbaşı, Mamak, Polatlı ve Sincan ilçelerinde 8’i ilk kez hizmete girecek toplam 18 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerini buldu.

KURA ÇEKİLİŞİNE REKOR BAŞVURU

Şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Halk Ekmek Satış Büfesi çekilişine 292 kişi başvuruda bulundu.

Noter huzurunda düzenlenen ve Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği kura çekilişi ile 18 vatandaş ekmek teknesini işletmeye hak kazandı. Son yapılan büfe çekilişi ile kent genelindeki Halk Ekmek Satış Büfe sayısı 422’ye yükselirken, büfe sahipleri sözleşmelerini imzalamaya başladı.

EKMEK TEKNESİ BÜFELER

Ankaralılar için 41 yıldır kaliteli, güvenilir ve hijyenik ekmek ve unlu mamuller ürettiklerini, hizmet ağını genişletmek için gerek ekmek satış büfeleri gerekse kendi bünyelerindeki satış noktalarının sayısını her geçen gün artırdıklarının altını çizen Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi, şunları söyledi:

“Güven, kalite ve lezzet sloganı ile 76 çeşidi aşkın ekmek ve unlu mamuller üreterek Ankara halkına en iyi hizmeti en uygun fiyatlardan vermenin gayreti içindeyiz. Endüstriyel fırınlarımızda el değmeden günde ortalama 1 milyon adet civarında ekmek üretiyoruz. Fırınlarda 200 gramlık ekmek 3 TL’den satılırken biz 250 gramlık ekmeği 2 TL’den tüketicilerle buluşturuyoruz. Piyasaya göre 50 gram daha fazla ve 1 TL daha ucuz olan ekmeğimiz aile bütçelerine ciddi katkı sağlıyor.”

YENİ BÜFE SAHİPLERİNDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Kura çekilişinde yeni büfelerine kavuşan Başkentliler duygu dolu anlar yaşarken, ABB’ye şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Zekeriya Eroğlu: “Emekliyim, Halk Ekmek Büfe çekilişinde ismim çıktı çok mutlu oldum. Bize bu imkânı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve Halk Ekmek Fabrikası’na çok teşekkür ediyorum.”

-Özgen Azizoğlu: ‘‘Halk Ekmek Büfe çekilişini kazandığım için çok mutlu oldum, şeffaf bir çekiliş oldu. Başkanımızla beraber halka hizmet edeceğiz.’’

-Esmanur Kaya: ‘‘Büfe çekilişini kazandığım için çok mutluyum. Noter huzurunda ve adil bir çekiliş yaptığı için Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Zeynep Yüksel: “Çok şeffaf bir çekilişti, teşekkür ediyorum.”

-İsmail Kahraman: “Mutluyuz. Bize çıktı, çekilişi kazandık.”

Hak sahipleri, Halk Ekmek Fabrikası ile sözleşme sürecinin sona ermesinin ardından büfelerinde Ankaralılara satış yapmaya başlayacak.