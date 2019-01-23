Operatör Doktor Güncel Öztürk, burun estetiği yaptığı sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez’in kendisini tehdit ettiğini iddia ederek hem savcılığa şikayetçi oldu, hem de korunma talebinde bulundu.

Mahkeme, Söyletmez’in 2 ay süreyle Öztürk’ün ev ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Söyletmez’in kararın kaldırılması talebi de reddedildi.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Halil Söyletmez’in estetik görünüşü ve yeni bir imajı için 15 Ağustos 2018 tarihinde burun ameliyatı olduğu ifade edildi. Söyletmez’in burun ameliyatı olduğunu video hazırlayarak takipçileriyle paylaştığını ifade eden Dr. aktüel Öztürk’ün avukatı, “Davalı operasyondan sonra müvekkilime teşekkür etmiştir. Sinema filmi de çeken Söyletmez, operasyondan birkaç ay sonra bu defa burnundan memnun olmadığını, hekimin burnunu hatalı yaptığını, bu sebeple artık video çekemez hale geldiğini ve ticari yaşamının bittiği iddiasıyla müvekkilimden hasarının karşılanması için 155 bin lira para istemiştir.

Zorla müvekkilimin işyerine gelmek istemiş, sözlü ve telefon mesajları ile psikolojik şiddete maruz bırakmıştır. Sosyal medyada bütün Türkiye’ye rezil etmekle ve internette aleyhinde videolar yayınlamakla tehdit etmiştir” dedi. aktüel Öztürk ise polise ifadesinde, “Ameliyattan bir ay sonra gizli bir sebepten burnunda düşme oldu. Ücretsiz olarak düzeltebileceğimi söyledim. ancak benden 155 bin lira istedi. Vermeyince beni internette rezil edeceğini, gerekirse hapse gireceğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi” diye konuştu. Söyletmez’in avukatı da, “Müvekkilim burun estetiği ameliyatı olmuş ve yanlış yapılan ameliyat sonucunda burnunun ucu düşmüştür” dedi.