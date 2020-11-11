Halil Efe’nin annesinin feryadı, yanıt buldu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da yaşayan Serebral Palsi (beyin felci) hastası 7 yaşındaki Halil Efe Anılır’ın annesi Gülay Anılır’ın yardım feryadına AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, sessiz kalmadı. Çolak’ın evinde ziyaret ettiği Halil Efe’nin fizik tedavisi için Aksu Kaymakamlığı ödenek ayırdı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin 3’üncü çocukları olan Halil Efe, 8 aylık dünyaya geldi. Konuşamayan ve ellerini hareket ettiremeyen Halil Efe’ye uzun süre teşhis koyulamadı. Anne Günay Anılır, oğluna zeytinyağıyla masaj yapmaya başladı. Anılır’ın

çabalarıyla Halil Efe, az da olsa ellerini hareket ettirebildi. Daha sonra ise Halil Efe’ye, Serebral Palsi teşhisi koyuldu. Halil Efe’ye engeli az olduğu için haftalda 80 saat fizik tedavi uygulanmaya başlandı. Doktorlar, çocuğun 8 yaşına kadar yoğun fizik tedavi alması gerektiğini, bu sayede yürüyebileceğini söyledi. Aile, hayırseverlerin yardımıyla Halil Efe’ye yaklaşık 1 yıl fizik tedavi uygulattı. Ancak koronavirüs nedeniyle tedavi süreci aksadı. Halil Efe’nin 1 yıl daha fizik tedavi alması için yardım isteyen Gülay Anılır’ın sesini, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, duydu.

Anılır ailesini evinde ziyaret eden Çokal, Halil Efe’yle oyun oynadı. Aileden çocuğun durumu hakkında bilgi alıp, doktor raporlarını inceleyen Tuba Vural Çokal, fizik tedavi için İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştü. Çokal, çocuğun fizik tedavi gördüğü rehabilitasyon merkeziyle de temas kurdu.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Aksu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü’nden fizik tedavinin ayda 8 seans artırılması için ödenek sağlanmasını talep eden Çokal, Halil Efe Anılır gibi hastalığı olan çocukların tedavisinde psikoloji ile motivasyonun önemli olduğunu söyledi.

Çokal, ayrıca ailenin evinin önündeki yolun engelli vatandaşlara uygun olmaması nedeniyle Aksu Belediye Başkanı Halil Sahin ile görüşerek, yolun yenilenmesi sözünü aldı.

Aksu Kaymakamlığı da Halil Efe’nin fizik tedavisi için ödenek ayırdı.

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