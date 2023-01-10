Halil Akbunar resmen Eyüpspor’da

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Tecrübeli kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı

Olgucan KALKAN – Kaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Belçika’nın Westerlo takımında forma giyen Halil Akunar’ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor Toto 1’inci Lig’de 18 maç sonunda topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor’da transfer harekatı da devam ediyor. Daha önce Süper Lig’de boy göstermiş birçok yıldız ismi transfer eden eflatun-sarılılar, milli kanat oyuncusu Halil Akbunar’ı kadrosuna kattı. Akşam geç saatlerde İstanbul’a gelen Halil Akbunar, Eyüpspor’un Kemerburgaz’da bulunan tesislerinde kendisini eflatun-sarılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Halil Akbunar yer aldı.

Önemli bir transferi daha bitirdiklerini ifade eden Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Halil kardeşimizi, Eyüpspor’a kazandırmayı başardık. Süreç biraz zor oldu. Biz de çok fedakarlık yaptık, Halil de çok fedakarlık yaptı. Eyüpspor şu anda 1’inci Lig’de lider durumda olsa da Halil, uzun yıllar Süper Lig’de forma giymiş, milli takımda görev yapmış ve Avrupa’yı kendisine hedef edinmiş bir kardeşimiz. Kendisini bu lige ikna etmek zordu. Halil de inşallah 4, 5 ayda bize ciddi katkılar sağlayacak. Tekrardan Süper Lig’de ve Milli takımda oynama hedeflerini gerçekleştirecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kendisiyle 3.5 yıllık anlaşmaya vardık. 3.5 yıl Eyüpspor’umuzda oynayacak. Bir bonservis bedeli karşılığında Westerlo ile anlaştık. Kendisi Westerlo’ya giderken bonservis bedeliyle gitmişti. 3.5 yıl ve daha fazlası olması dileğiyle diyorum. Onun sağlığı el verdiği, bizde oynamak istediği sürece bizim kendisine kapımız her zaman açık. İki tarafa da hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HALİL AKBUNAR: YENİDEN SÜPER LİG’DE DEVAMKE ETMEK VE ORADAN DA YENİDEN MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM

Transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Halil Akbunar, “Transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabii ki fikstürde 6 puan önde olsak da uzun bir maraton olacak. İnşallah sonunda şampiyon biz olacağız. Buraya hedeflerimle geldim. Yeniden Süper Lig’de devam etmek, oradan da yeniden milli takıma gitmek istiyorum” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Asbaşkan Fatih Kulaksız’ın açıklamaları

– Halil Akbunar’ın açıklamaları

– Detaylar

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