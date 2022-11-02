Haliç Tersanesinde yangın

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU’ndaki Haliç Tersanesi içerisinde müzeye dönüştürülmek için çalışma yapılan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haliç Tersanesi içerisinde müzeye dönüştürülmek için restorasyon çalışması yapılan tek katlı binanın çatısında, yangın çıktı. İlk olarak işçilerin müdahale ettiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, restore edilen çatıda hasar oluştu. Drone ile havadan da görüntülenen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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