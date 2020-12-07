Haliç Köprüsü’nde otomobil takla attı, trafik oluştu-1

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, yağmurla başladı. Yağmurun da etkisiyle saat 21.00'i gösterdiğinde sokaklar sessizliğe büründü. Tüm Türkiye'de saat 21.00'den itibaren başlayan...