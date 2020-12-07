Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA Haliç Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Ana Sayfa Güncel Haberler Haliç Köprüsü’nde otomobil takla attı, trafik oluştu-1
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