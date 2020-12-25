Haliç köprüsü trafik hava fotoları

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Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği yeni başvuruları için sürenin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
İzmir’de 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...
Şeğma, babası inşaattan düşünce işlerin başına geçti
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de Şeğma Gökçe (20), elektrik tesisatı ustası babasının inşaattan düşerek yaralanması üzerine çalışanların işsiz kalmaması, kardeşleri ve kendi eğitimi için işlerin başına geçti. KOSGEB...
Gaziantep’te 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üretiliyor
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından elde edilen sabun üretimi, 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sürdürülüyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan sabuna,...