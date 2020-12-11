Haliç kısıtlama öncesi yoğunluk hava fotoğrafları

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Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi : Bir kişi gözaltına alındı
Vedat BAYRAKTAR/ İstanbul, (DHA) AVCILAR'DA koronavirüs tedbirleri kapsamında akşam saatlerinde yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi gözaltına...
2 yaşındaki Esma’yı öldüren üvey baba, öz amcalara silah çekmiş
Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, 2018 yılında üvey kızı Esma Asel Kolat'ı (2) döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Emre Salpat ve tutuksuz...
‘Muhittin Böcek’in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık’
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekibi, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün hastanede...
Yunanistan’ın göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı
ANKARA, (DHA)- EGE'de, Yunan sahil güvenlik gemisinin 2 bota aktardığı düzensiz göçmenleri açık denizde ölüme terk ettiği ve Türk sahil güvenlik unsurlarının yardım eli...