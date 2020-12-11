Haliç kısıtlama öncesi yoğunluk hava fotoğrafları 2

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Virüs dinlemediler, işlerine devam ettiler; Pandemide apartman görevlileri de risk altında
Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS salgınında virüse yakalanan ve durumu ağır olmayan pek çok hasta evde karantinada kalıyor. Karantinada olanların dışarı ile tek bağlantısı ise...
İZÜ, Uluslararası İslam Dünyası Konferansı’na ev sahipliği yapacak
İSTANBUL, (DHA) – Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu sorunların konuşulacağı Uluslararası İslam Dünyası Konferansı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (IZU), ev sahipliğinde gerçekleşecek. 12- 18 Aralık...
Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
ADANA,(DHA)- ADANA’da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi. Ceyhan ilçesi Akdam Mahallesi’ndeki evinde E.D.’nin kumar...
Adana’da kısıtlamada kebap siparişi 5 katına çıktı
Rüşan Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da, hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasında kebapçılara paket sipariş talebi 4-5 katına çıktı. Kebapçı Hüseyin Kıstak, Adanalıların...