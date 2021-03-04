Halı saha işletmecilerinden “Saat 21’e kadar açık kalalım” açıklaması

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) FATİH’te toplanan bir grup halı saha işletmecisi, yaptıkları basın açıklamasıyla “yeni normalleşme süreci”nde, saat 19.00’a kadar açık kalmalarına karar verildiğini, bunun kendileri için yeterli olmadığını belirterek, saat 21.00’e kadar izin verilmesini istediler.

Fatih’te bir halı sahada toplanan Halı Saha İşletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu üyesi bir grup işletmeci , talep ve itirazlarının yazılı olduğu pankart ve dövizler açarak basın açıklaması yaptı, ” halı sahamız ekmek paramız” sloganları attı.

“HALI SAHALAR FİZİKEN AÇILMAMIŞTIR”

İşletmeciler adına Halı Saha İşletmecileri Ve Sportif Faaliyetler Federasyonu Başkanı Mahmut Gözüaçık yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Genelge ile açık gösterilen halı sahalar saat 19.00 ‘dan sonra çalışmayacak olmalarından dolayı fiziken açılmamıştır. Kademeli normalleşme adımları içerisinde aylardır kan kusup kızılcık şerbeti içen halı saha işletmecileri, 1 yıl içinde sadece 45 gün açık kalabildi. Halı saha işletmeleri bu ülkede devletin yapması gereken tesisleşme girişimlerini öncüsü olan özel kuruluşlardır. Ülke sporuna, insanların sosyalleşmesinde çok ciddi katkıları olan, Türk futboluna altyapıdan küçük yaşta sporcu yetiştirilmesine vesile olan müesseselerdir. Türkiye’de yaklaşık 14 bin halı saha bulunmakta ortaklarıyla 20 bin işletmeci, 45 bin çalışan 50 bin antrenör aileleriyle birlikte 500 bin kişi açlıkla hacizlerle karşı karşıya bırakılmıştır. Pandemi sürecinde fitness salonları, yüzme havuzları, spor salonları, basketbol, voleybol ve yakın dövüş sporları dahil bütün kapalı alanda yapılan sporfit faaliyetler serbest iken, 1500 metrekare açık alanda 14 kişinin spor yapması yasaklanmıştır. 45 günlük açık oldukları dönemde HES kodu uygulamasını ilk uygulayan işletmeler halı sahalardır. 19.00’da iş başı yapan halı sahaların kapanış saati 19 oldu. 1 maç bile oynatmadan sahalar kapanacak oysa Türkiye’de herkes halı sahaların 19.00-24.00 arasında iş yapabildiğini bilir. Aylardır mağdur olan bu insanlara en azından kısıtlama saati olan 21’e kadar maçları oynatmalarına izin verilmelidir.”

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