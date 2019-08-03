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HALEP’te KARA KADI’nın ÖLDÜRÜLMESİ (1528)

Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt

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Kara Kadı 1528  yılında Haleb’e maliye müfettişi olarak gönderilir.  Halk arasında KARA KADI diye şöhret kazanan bu kadı efendi Haleb’de 2 yıl kadar kalır ve halkı canından bezdirir.

İstanbul’a yapılan bütün şikâyetler yakınları ve yardakçıları tarafından örtbas edilir. Kara Kadı ne görevden alınır ne de hakkında bir soruşturma başlatılır. İstanbul’dan ümidini kesen Halep halkı işi kendi yöntemleri ile halletmeye karar verirler.

The Peoples in Ottoman State (198)

 5 Şa’bân 934 / 25 Nisan 1528 tarihinde Cuma namazı için bütün halk camide toplanır. Öyle anlaşılıyor ki birileri önceden bir plan yapmışlar ve meseleyi burada çözmeyi kararlaştırmışlardı. Cuma namazı çıkışında galeyana gelen halk, kendilerini canlarından bezdiren  Kara Kadı’yı ve 9 adamını camide terliklerle vura vura öldürürler.

Bir kadı’nın öldürülmesi, bölgede devlet otoritesinin ayak altına düşmesi demekti. Zorlayıcı tedbirler alınmasını gerekli gören Osmanlı Devleti, bu olay üzerine Halep ileri gelenlerinden birçok kimseyi Rodos’a sürgüne gönderdi. (Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-ahbâr, IV, v. 288b; Peçevî Tarihi, I, s. 98).

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Kara Kadı, normal kadılık görevlerini yapmak yerine kurduğu tezgah sayesinde kesesini bir an önce doldurmaya çalışıyordu. Bu göreve gelmek için az akça harcamamıştı. Yarın anî bir fermanla görevden alınıp ma’zûl kalsa hâli nice olurdu?

Kara Kadı’nın bir gün bile pazarı kontrol ettiği, narh koyduğunu kimse görmemişti. Normalde beyaz olması gereken mum bile, hile yüzünden gece gibi kap kara olmuştu. O sırada Halep’te bulunan şairlerden birisi Halep halkının hoşnutsuzluğunu görür ve Kara Kadı ile onun esmer tenli (rû-siyâh) yardımcısı için şu şiiri söyler:

Halep Gravür

KARA KADI, KARA NAYİB, KARA MUM,
GAYRİ AHVÂLİ BU ŞEHRİN MA’LÛM. İlmiye sınıfından bir kimsenin, hele bir kadı efendinin bu şekilde halk hareketi sonucu öldürülmesi Osmanlı Devleti’nde çok da alışılmış bir durum değildi. Bu yüzden tarihçilerimiz Halep’te meydana gelen bu olayı kayıt ettikleri gibi, halkın şikâyetlerini dile getiren ismi belirtilmeyen şairin güzel şiirini de kitaplarına almışlardı.  Düşününüz ki bu olay Cihan Padişahı Kanunî Sultan Süleyman’ın sultanlığının ilk yıllarında (Muhteşem Yüzyıl’da) ortaya çıkmış bir olaydı. O dönemde kanun hakimiyeti ve kadıların dokunulmazlıkları zirvede idi. Olayın perde arkasında henüz Osmanlı yönetimine tam olarak ısınamamış olan eski Memlûk ümerasının kışkırtmalarının olabileceği bir ihtimal olarak düşünülmelidir.

Halep Kalesi
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Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz KURT 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni; 1983 yılında DTCF Tarih Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılınd doçent; 2009 yılında Profesör oldu. Tarih Bölümü Başkanlığı ve Osmanlı Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumu, Çukurova Tarihinin Kaynakları dizisinde 6 kitabı yayınlandı. Osmanlıca Dersleri 1 kitabı 25. baskısını yaptı. Evli ve 2 çocuk, 5 torun sahibidir.

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